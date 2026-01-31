इंदौर में 13 साल के लड़के की हत्या, अपार्टमेंट के फ्लेट से मिला शव; एक गलती से पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

संक्षेप: पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी और CCTV फुटेज खंगाल रही थी। इसी बीच शनिवार सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि लड़के का जैकेट श्रीदेवी अपार्टमेंट की छत पर मिला है और उसका बैग बिल्डिंग के पीछे कचरे में मिला है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर एक नाबालिग और एक युवक ने मिलकर 13 साल के एक लड़के की हत्या कर दी। मृतक शुक्रवार की शाम से लापता था। इस मामले में पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो वह एक अपार्टमेंट में जाता हुआ नजर आया, लेकिन वहां से बाहर आता नहीं दिखा। शनिवार को उसी अपार्टमेंट की छत पर लड़के का जैकेट मिला, और बिल्डिंग के पीछे उसका बैग भी मिल गया। इसके बाद जब पुलिस ने उसी अपार्टमेंट की विस्तृत तलाशी लेते हुए एक फ्लेट से उसका शव बरामद कर लिया और आरोपी को पकड़ लिया। जांच के दौरान आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस को उस पर शक हो गया था

गुमशुदगी की सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शहर की श्रीनगर कंकड़ इलाके में रहने वाले 13 वर्षीय अली के रूप में हुई। वह शुक्रवार की शाम को घर से निकला था, और जब रात तक वापस नहीं लौटा तो उसके परिवार ने MIG पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान लड़के की तलाश शुरू करते हुए पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें लड़का अपने घर के पास स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आगे की फुटेज में वह बिल्डिंग से बाहर आता नहीं दिखा। जिसके बाद पुलिस की जांच उसी अपार्टमेंट के आसपास टिक गई। शनिवार सुबह जब बिल्डिंग की अच्छे से तलाशी ली गई तो लड़के का शव अपार्टमेंट के एक फ्लेट से बरामद हुआ।

लड़के का जैकेट और बैग मिलने पर पुख्ता हुआ शक इस बारे में ANI से बात करते हुए MIG पुलिस स्टेशन के इंचार्ज चंद्रभान सिंह ने बताया, 'कल रात 13 साल का एक लड़का अपने घर से लापता हो गया था और उसके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी और CCTV फुटेज खंगाल रही थी। इसी बीच, आज सुबह हमें जानकारी मिली कि लड़के का जैकेट श्रीदेवी अपार्टमेंट की छत पर मिला है और उसका बैग बिल्डिंग के पीछे कचरे में मिला है।'

लगातार पुलिस के साथ घूम रहा था युवक, वहीं निकला आरोपी अधिकारी ने आगे कहा, 'हमने CCTV कैमरे चेक किए और पाया कि नाबालिग बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था, लेकिन उससे बाहर नहीं निकला। उसके बाद हमने बिल्डिंग के सभी 30 फ्लैटों की तलाशी ली और वहां रहने वालों से पूछताछ की।'

अधिकारी ने बताया कि जांच प्रक्रिया के दौरान वहां रहने वाला रेहान (21) नाम का युवक लगातार पुलिस के साथ घूम रहा था और उसकी हरकतें भी संदिग्ध लग रही थीं। जिसके बाद हमने उससे अच्छी तरह पूछताछ की और पूरी वारदात का खुलासा हो गया।'