MP में हैरान करने वाली घटना; 24 घंटे के अंदर दो सगी बहनों को सांप ने डसा, दोनों की मौत

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सांप निकलना आम बात है, लेकिन लगातार दो रातों में एक ही परिवार की दो बेटियों की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है। यह हादसा गांव के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है।

मध्यप्रदेश में सतना जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महज 24 घंटे के भीतर एक ही परिवार की दो मासूम बेटियों को दो जहरीले सांपों ने अपना शिकार बना लिया। गुरुवार की रात जहां छोटी बेटी सपना साहू (10) की मौत सांप के डसने से हुई थी, वहीं शुक्रवार की रात उसकी बड़ी बहन निशा साहू (17) भी उसी सांप के काटने की वजह से जिंदगी की जंग हार गई। यह दुखद घटना जिले के छीन्दा खम्हारिया खुर्द गांव में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके के लोग गमजदा हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात जब परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक सपना की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने देखा कि उसके शरीर पर सांप के काटने के निशान हैं। घबराकर वे उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मासूम सपना की यूं अचानक हुई मौत से पूरा परिवार सदमे में डूब गया। छोटी बेटी की मौत से दुखी परिवारजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि एक दिन बाद ही शुक्रवार रात को साहू परिवार पर दुख का एक और पहाड़ टूट पड़ा। इस दौरान घर में शोक मना रहे परिजनों को अचानक दूसरे कमरे से चीख सुनाई दी। दौड़कर देखने पर पता चला कि बड़ी बेटी निशा को भी सांप ने डस लिया है।

एक के बाद एक, दोनों सगी बहनों की हुई मौत इसके बाद परिजन आनन-फानन में निशा को सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने तुरंत एंटी-स्नेक वेनम देकर इलाज शुरू किया, लेकिन कई घंटे तक चले इलाज के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका और शनिवार सुबह निशा की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चियों को करैत प्रजाति के सांप ने काटा था, जिसका जहर बेहद घातक होता है।

अब तक पकड़ में नहीं बच्चियों को डसने वाला करैत उधर गांव के सर्प मित्र शंखधर तिवारी का कहना है कि, परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बहनों को डसने वाला सांप करैत प्रजाति का है, जिसे सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है। मेरी टीम ने गांव में काफी तलाश की, लेकिन सांप का कुछ पता नहीं चला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सांप निकलना आम बात है, लेकिन लगातार दो रातों में एक ही परिवार की दो बेटियों की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है। यह हादसा गांव के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। साहू परिवार की दोनों बेटियों की मौत से हर किसी की आंखें नम हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग परिवार के दुख में शामिल हो रहे हैं।