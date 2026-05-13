इंदौर में एक ही परिवार में 2 बच्चियों की मौत, मां-बहन की हालत गंभीर; गांव में 200 घरों का हुआ सर्वे
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने संवाददाताओं को बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर देपालपुर कस्बे में छह साल की बच्ची की मौत नौ और 10 मई की दरम्यानी रात हुई।
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में पिछले चार दिन के दौरान एक ही परिवार की दो बच्चियों की संदिग्ध हालात में मौत के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने संवाददाताओं को बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर देपालपुर कस्बे में छह साल की बच्ची की मौत नौ और 10 मई की दरम्यानी रात हुई।
उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजन उसे मृत हालत में एक निजी चिकित्सालय ले गए थे। सीएमएचओ के मुताबिक बच्ची को उल्टियां हो रही थीं और परिजनों ने उसके इलाज के लिए किसी चिकित्सक से सलाह नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि आठ साल की एक अन्य बच्ची ने 11 मई को चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीएमएचओ ने बताया कि दोनों बच्चियां सगी बहने थीं।
हासानी ने बताया कि आठ साल की बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और उसका विसरा पुलिस के जरिये जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया,''जब तक पोस्टमॉर्टम और विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जातीं, तब तक बच्चियों की मौत के कारण को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा।''हासानी ने बताया कि बच्चियों की मां और एक बहन बीमार हैं जिन्हें एक शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दल ने बच्चियों के घर के आस-पास करीब 200 घरों का सर्वेक्षण किया, लेकिन वहां किसी भी व्यक्ति में उल्टी-दस्त और बुखार के गंभीर लक्षण नहीं मिले। हासानी ने हालांकि बताया कि बच्चियों के घर के आस-पास काफी गंदगी मिली है और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम ने देपालपुर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए इस कस्बे को गोद लिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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