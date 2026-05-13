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इंदौर में एक ही परिवार में 2 बच्चियों की मौत, मां-बहन की हालत गंभीर; गांव में 200 घरों का हुआ सर्वे

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, भाषा
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने संवाददाताओं को बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर देपालपुर कस्बे में छह साल की बच्ची की मौत नौ और 10 मई की दरम्यानी रात हुई।

इंदौर में एक ही परिवार में 2 बच्चियों की मौत, मां-बहन की हालत गंभीर; गांव में 200 घरों का हुआ सर्वे

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में पिछले चार दिन के दौरान एक ही परिवार की दो बच्चियों की संदिग्ध हालात में मौत के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने संवाददाताओं को बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर देपालपुर कस्बे में छह साल की बच्ची की मौत नौ और 10 मई की दरम्यानी रात हुई।

उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजन उसे मृत हालत में एक निजी चिकित्सालय ले गए थे। सीएमएचओ के मुताबिक बच्ची को उल्टियां हो रही थीं और परिजनों ने उसके इलाज के लिए किसी चिकित्सक से सलाह नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि आठ साल की एक अन्य बच्ची ने 11 मई को चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीएमएचओ ने बताया कि दोनों बच्चियां सगी बहने थीं।

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हासानी ने बताया कि आठ साल की बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और उसका विसरा पुलिस के जरिये जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया,''जब तक पोस्टमॉर्टम और विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जातीं, तब तक बच्चियों की मौत के कारण को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा।''हासानी ने बताया कि बच्चियों की मां और एक बहन बीमार हैं जिन्हें एक शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

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सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दल ने बच्चियों के घर के आस-पास करीब 200 घरों का सर्वेक्षण किया, लेकिन वहां किसी भी व्यक्ति में उल्टी-दस्त और बुखार के गंभीर लक्षण नहीं मिले। हासानी ने हालांकि बताया कि बच्चियों के घर के आस-पास काफी गंदगी मिली है और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम ने देपालपुर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए इस कस्बे को गोद लिया है।

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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