पिकनिक मनाने गईं थीं 4 छात्राएं, 2 की पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां केंद्रीय विद्यालय खमरिया की 9वीं कक्षा की चार छात्राएं स्कूल जाने का बहाना बनाकर बिना बताए भदभदा फॉल घूमने पहुंचीं, जहां दो छात्राओं की पानी में डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को रांझी क्षेत्र की चार छात्राएं- श्रद्धा कोरी, स्मृति यादव, प्रतिज्ञा ठाकुर और आयुषी सोनवारे, घर से स्कूल जाने का कहकर निकली थीं, लेकिन वे सीधे जमतरा स्थित भदभदा फॉल पहुंचीं। वहां कुछ देर तक चारों ने साथ समय बिताया, फिर वे अलग-अलग घूमने चली गईं। इसी दौरान श्रद्धा और स्मृति का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गईं।

दूसरी ओर, प्रतिज्ञा और आयुषी उस समय फॉल के दूसरे हिस्से में थीं। जब काफी देर तक दोनों सहेलियां नहीं दिखीं तो डर के मारे वे बिना किसी को बताए घर लौट आईं। देर शाम तक जब श्रद्धा और स्मृति घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। पूछताछ में जब यह पता चला कि चारों छात्राएं भदभदा फॉल गई थीं, तो परिजनों ने रांझी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने बुधवार सुबह एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों छात्राओं के शव बरामद किए। श्रद्धा का शव सुबह 11:30 बजे पत्थरों में फंसा मिला, जबकि स्मृति का शव दोपहर करीब 1 बजे निकाला गया। परिजनों ने शव की पहचान की तो घरों में कोहराम मच गया।

एसआई मयंक यादव ने बताया कि दोनों छात्राओं का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का लग रहा है, हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं किसी तरह की कहासुनी या अन्य कारण तो नहीं था। दोनों अन्य छात्राएं सदमे में हैं और फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।