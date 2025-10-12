Hindustan Hindi News
Two constables held for student murder in Bhopal

MP में 2 कांस्टेबल गिरफ्तार, बीटेक छात्र को पीटकर मार डालने का आरोप; हत्या का केस दर्ज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 साल के बीटेक छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों कांस्टेबलों पर हत्या के आरोप में केस दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपालSun, 12 Oct 2025 02:46 PM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 साल के बीटेक छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में छात्र की मौत चोट के कारण पैनक्रियाज फटने से ज्यादा खून बहने के कारण होने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट आने के बाद कांस्टेबल संतोष बामणिया और सौरभ आर्य पर शनिवार को हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों कांस्टेबलों को गिरफ्तार कर लिया।

भोपाल जोन-2 के डीसीपी विवेक सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि दोनों कांस्टेबलों को शनिवार आधी रात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत दोनों कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मृतक छात्र के माता-पिता भोपाल में काम करते हैं। उसका एक रिश्तेदार बालाघाट जिले में डीएसपी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पीड़ित उदित गायके को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा उसे डंडे से मार रहा है। मृतक के दोस्तों के अनुसार वे लोग गुरुवार रात इंद्रपुरी इलाके में पार्टी कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि उनमें से एक शुक्रवार रात करीब डेढ़ बजे गायके को घर छोड़ने जा रहा था। तभी पुलिस को देखकर गायके एक गली में भाग गया। दोस्तों ने बताया कि पुलिस ने उसका पीछा किया और उसकी पिटाई की। बाद में उसकी शर्ट फटी हुई और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए।उन्होंने दावा किया कि जब मारपीट रोकने के लिए कहा गया तो पुलिसकर्मियों ने 10,000 रुपए मांगे। गायके को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इस घटना के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा। माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने एक बयान में दावा किया कि दो पुलिसकर्मियों द्वारा छात्र की हत्या से पता चलता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस 10000 रुपए की रिश्वत के लिए किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। उन्होंने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की।

