Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Two cities in Madhya Pradesh are experiencing extremely dense fog, with visibility less than 50 meters
MP के दो शहरों में अति घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम; अगले 2 दिन इन शहरों में IMD का अलर्ट

MP के दो शहरों में अति घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम; अगले 2 दिन इन शहरों में IMD का अलर्ट

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी इंदौर में 6.4 डिग्री, भोपाल में 7.4 डिग्री, ग्वालियर में 8.5 डिग्री, जबलपुर में 8.9 डिग्री और उज्जैन में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

Dec 23, 2025 03:05 pm IST
मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर व घना कोहरा भी देखा जा रहा है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा पहाड़ी इलाका तो शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा मैदानी इलाका रहा। इस दौरान बड़वानी का तालुन सबसे गर्म इलाका रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान वाले अन्य शहरों की बात करें तो मंदसौर में 5.7 डिग्री सेल्सियस, रीवा/उमरिया/खजुराहो में 6-6 डिग्री सेल्सियस और शाजापुर के गिरवर में 6.1 डिग्री सेल्सियत तापमान दर्ज किया गया।

मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश की सबसे ठंडी जगह की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया। इसके अलावा रीवा व खजुराहों में न्यूनतम तापमान 6-6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 28.9 डिग्री सेल्सियस तालुन (बड़वानी) में दर्ज किया गया। इसके अलावा रीवा, नौगाँव (छतरपुर) और दमोह जिलो में शीतल दिन दर्ज किया गया, जबकि रीवा और सतना जिलो में अति घना कोहरा तो दमोह व खजुराहो जिलों में घना कोहरा देखा गया। वहीं छतरपुर के नौगाँव में मध्यम कोहरा तो सीधी, दतिया, उज्जैन, राजगढ़ जिलो में हल्का कोहरा दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी इंदौर में 6.4 डिग्री, भोपाल में 7.4 डिग्री, ग्वालियर में 8.5 डिग्री, जबलपुर में 8.9 डिग्री और उज्जैन में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। IMD के अनुसार अति घने कोहरे की वजह से रीवा व सतना में विजिबिलिटी (दृश्यता) 50 मीटर से भी कम थी।

अगले दो दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के दतिया, भिंड, रीवा, सतना जिलों में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं ग्वालियर, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में घने कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सागर में मध्यम कोहरा और दमोह जिले में शीत दिन के साथ अति घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

बुधवार 24 दिसंबर के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम की सिनोप्टिक परिस्थितियां

एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल स्तरों पर ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर में स्थित है। उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। इस दौरान एक नए तथा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
