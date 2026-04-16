पुल से नदी में छलांग लगाकर खेल रहे थे बच्चे, 2 मासूमों की गहरे पानी में डूबने से मौत
यहां के पिपराही गांव में उस वक्त मातम पसर गया, जब अदवा नदी में डूबकर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। एक ग्रामीण ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला, घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरु की।
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के पिपराही गांव में उस वक्त मातम पसर गया, जब अदवा नदी में डूबकर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। एक ग्रामीण ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला, घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरु की।
पुल से नदी में छलांग लगाकर खेल रहे थे बच्चे
पूरी घटना मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही चौकी के पिपराही गांव की है। बुधवार की दोपहर दो मासूम बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे, खेलते-खेलते वे अदवा नदी के पुल पर पहुँच गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे पुल से नदी में छलांग लगाकर खेल रहे थे, तभी वो गहरे पानी में चले गए। पानी ज्यादा गहरा था, जिसके चलते वो उसमें डूब गए। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुँचते और उन्हें बचाने की कोशिश करते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बच्चे नदी में डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई।
मासूम बच्चों की उम्र महज 10 और 9 साल
गुरुवार को कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को एक ग्रामीण ने पानी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरु करते हुए, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय दीपक सिंह, और 9 वर्षीय आकाश सिंह के रुप में हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर नदी-नालों के पास बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
घर पर मच गई चीख-पुकार, परिजनों का हाल बेहाल
घटना के बाद मृतक मासूमों, दीपक और आकाश, के घरों में चीख-पुकार मच गई। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके बच्चे अब कभी घर नहीं लौटेंगे। यह हादसा न केवल दो परिवारों के लिए एक बहुत दुखद घटना है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी भी है कि जल स्रोतों के पास बच्चों की निगरानी में जरा सी चूक कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
अक्सर बच्चे खेलने आते, सुरक्षा व्यवस्था नदारद
स्थानीय ग्रामीणों की माने तो अक्सर बच्चे पुल और नदी के किनारों पर खेलते नजर आते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए न तो वहां कोई चेतावनी बोर्ड लगा है और न ही सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था है। गर्मी के दिनों में बच्चे ज्यादा नदी की ओर नहाने जाते है और बच्चों की मस्ती कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है। ऐसे में ये मस्ती जानलेवा साबित हो जाती है। जैसे इस घटना में हुआ खेल खेल में दो मासूम बच्चों की लापरवाही ने उनकी जान ले ली, और परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे गई।
रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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