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MP के श्योपुर में लावारिस मिली ढाई साल की बच्ची का भोपाल कनेक्शन, मानव तस्करी का शक

Apr 26, 2026 10:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश के श्योपुर में लावारिस मिली ढाई साल की बच्ची के मामले में अब इंदौर और भोपाल कनेक्शन सामने आने के बाद पूरा मामला मानव तस्करी के शक में बदल गया है।

MP के श्योपुर में लावारिस मिली ढाई साल की बच्ची का भोपाल कनेक्शन, मानव तस्करी का शक

मध्य प्रदेश के श्योपुर में लावारिस मिली ढाई साल की बच्ची के मामले में अब इंदौर और भोपाल कनेक्शन सामने आने के बाद पूरा मामला मानव तस्करी के शक में बदल गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया गया, उसकी कहानी दो दिन की नवजात से शुरू होकर सौदेबाजी और प्रताड़ना तक पहुंचती है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इंदौर के महालक्ष्मी नगर स्थित एक ब्यूटी पार्लर संचालिका नीतू जैन और उसके पति वैभव जैन ने इस बच्ची को महज दो दिन की उम्र में करीब 1 लाख रुपये में एक दंपति को बेच दिया था। इस खुलासे के बाद श्योपुर पुलिस ने इंदौर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया, वहीं इस सौदे से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को धार से भी पकड़ा गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि यह मामला किसी बड़े संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है।

बच्ची को पीटा गया

चौंकाने वाली बात यह है कि यही बच्ची बाद में भोपाल के एक दंपति के पास पहुंची। आरोप है कि उन्होंने बच्ची को गोद लेने के नाम पर रखा, लेकिन उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा। केयरटेकर के मुताबिक, बच्ची को अक्सर पीटा जाता था और उसकी देखरेख के लिए रखी गई महिला को भी वेतन नहीं दिया गया।

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घटना 18 अप्रैल की बताई जा रही है, जब भोपाल के एयरपोर्ट रोड क्षेत्र में रहने वाले आकाश और कृतिका नाम के दंपति बच्ची को लेकर करीब 400 किलोमीटर दूर श्योपुर पहुंचे और उसे टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे के पास सोंईकलां इलाके में लावारिस छोड़कर फरार हो गए। सड़क पर अकेली भटकती मासूम को एक मजदूर ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया।

सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ आया। भोपाल की एक महिला ने खुद को बच्ची की केयरटेकर बताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर श्योपुर पुलिस भोपाल पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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फिलहाल बच्ची को सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जबकि पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। शुरुआती जांच में साफ संकेत मिले हैं कि यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि बच्चों की खरीद-फरोख्त और अवैध गोद लेने के नाम पर चल रहे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

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रिपोर्ट -हेमंत

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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