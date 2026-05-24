Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

12 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, भोपाल एम्स में सेकेंड पोस्टमॉर्टम जारी

Praveen Sharma भोपाल, पीटीआई
share

Twisha Sharma Funeral News: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम आज भोपाल एम्स में ट्विशा के शव का सेकेंड पोस्टमॉर्टम कर कर रही है। इसके बाद आज शाम 5 बजे भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

12 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, भोपाल एम्स में सेकेंड पोस्टमॉर्टम जारी

मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम चल रहा है। दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम सेकेंड पोस्टमॉर्टम की प्रकिया को पूरा कर रही है। इस मौके पर ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद आज शाम 5 बजे भोपाल में ही भदभदा श्मशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ससुराल के घर में फंदे पर लटकी मिली थी ट्विशा की लाश

मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि ट्विशा के मायकेवालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप में उनके वकील पति समर्थ सिंह और उनकी सास एवं पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शनिवार को भोपाल की एक अदालत ने समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि गिरिबाला सिंह ने कहा कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा की सास जज गिरिबाला ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की, HC से बोली MP सरकार

भोपाल एम्स के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा ने कहा कि पोस्टमॉर्टम में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है और सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो हम आज शाम लगभग 5 बजे भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की योजना बना रहे हैं।

ऋषिकेश में विसर्जित की जाएंगी ट्विशा की अस्थियां : आशीष शर्मा

वहीं, पीटीई वीडियो से बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने बताया कि इच्छा तो यही थी कि अंतिम संस्कार अपने ही स्थान पर हो जहां वो रही है, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद परिवार को यह लगा होगा कि गर्मी और आने-जाने की दिक्कतों को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिवार ने अब फैसला किया है कि अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। आशीष ने आगे बताया कि ट्विशा के पिता ने उनकी अस्थियों को ऋषिकेश में विसर्जित करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम खत्म होने में एक डेढ़ घंटा और समय लग सकता है।

ये भी पढ़ें:अजमेर वाली ट्रिप को लेकर लड़ाई; समर्थ ने बताया, ट्विशा की मौत से पहले क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने लिया मामले का स्वतः संज्ञान, 25 को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच कल 25 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई डिटेल के अनुसार, कोर्ट ने मीडिया में आई खबरों और अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इस मामले में स्वत: संज्ञान ''एक युवती की उसके ससुराल में हुई अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक विसंगतियां'' विषय के रूप में लिया गया है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा शर्मा की सास पर कसा कानून का शिंकजा, पुलिस ने घर जाकर थमाया HC का नोटिस
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।