12 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, भोपाल एम्स में सेकेंड पोस्टमॉर्टम जारी

Twisha Sharma Funeral News: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम आज भोपाल एम्स में ट्विशा के शव का सेकेंड पोस्टमॉर्टम कर कर रही है। इसके बाद आज शाम 5 बजे भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम चल रहा है। दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम सेकेंड पोस्टमॉर्टम की प्रकिया को पूरा कर रही है। इस मौके पर ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद आज शाम 5 बजे भोपाल में ही भदभदा श्मशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ससुराल के घर में फंदे पर लटकी मिली थी ट्विशा की लाश मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि ट्विशा के मायकेवालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप में उनके वकील पति समर्थ सिंह और उनकी सास एवं पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शनिवार को भोपाल की एक अदालत ने समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि गिरिबाला सिंह ने कहा कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है।

भोपाल एम्स के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा ने कहा कि पोस्टमॉर्टम में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है और सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो हम आज शाम लगभग 5 बजे भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की योजना बना रहे हैं।

ऋषिकेश में विसर्जित की जाएंगी ट्विशा की अस्थियां : आशीष शर्मा वहीं, पीटीई वीडियो से बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने बताया कि इच्छा तो यही थी कि अंतिम संस्कार अपने ही स्थान पर हो जहां वो रही है, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद परिवार को यह लगा होगा कि गर्मी और आने-जाने की दिक्कतों को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिवार ने अब फैसला किया है कि अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। आशीष ने आगे बताया कि ट्विशा के पिता ने उनकी अस्थियों को ऋषिकेश में विसर्जित करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम खत्म होने में एक डेढ़ घंटा और समय लग सकता है।