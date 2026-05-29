ट्विशा शर्मा मौत केस : कोर्ट ने गिरिबाला सिंह-समर्थ को 5 दिन की CBI की रिमांड में भेजा

भोपाल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को 5 दिन की सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। सीबीआई ट्विशा की मौत के राज उगलवाने के लिए मां और बेटे दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है।

भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को आज 5 दिन की सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। सीबीआई अब मां-बेटा दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है।

सीबीआई ने कोर्ट से गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, वहीं समर्थ की भी रिमांड 5 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह मां और बेटे दोनों से और पूछताछ करना चाहती है। इस पर गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा है कि उन्हें सीबीआई के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की मांग मंजूर करते हुए दोनों को 2 जून तक के लिए रिमांड में भेजने का आदेश दिया है।

गिरिबाला पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत से 15 मई को गिरिबाला सिंह को मिली अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को करीब 7 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं, समर्थ पहले से ही सीबीआई की कस्टडी में था। सीबीआई ने इस मामले में 25 मई की रात औपचारिक एफआईआर दर्ज की थी।

टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक से जांच सीबीआई की जांच टीम ने कल गिरिबाला सिंह के घर जाकर ट्विशा शर्मा की मौत वाली रात घर में मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटना के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी जुटाई थी। साथ ही आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। सीबीआई यह पता लगाया जा रहा है कि घटना की रात किन लोगों से संपर्क किया गया और मृत्यु के बाद घटनास्थल पर क्या बदलाव किए गए।जांच एजेंसी मामले में टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके तहत ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार किया जा रहा है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को क्रमवार समझा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच तेज करने का दिया था आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आरोपी और पीड़ित दोनों परिवारों से इस मामले में चल रही जांच पर पब्लिक और मीडिया में बयान देने से बचने की भी अपील की थी। ​​