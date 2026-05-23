अभी भी वह अपनी बहू के बारे में बुरा-भला कह रही हैं, सास गिरिबाला के बारे में क्या बोली ट्विशा की कजिन

ट्विशा शर्मा की कजिन मीनाक्षी शर्मा ने उसकी सास गिरिबाला सिंह की मानसिकता पर सवाल उठाया है। मीनाक्षी ने उनकी मानसिकता को गिरा हुआ बताते हुए कहा कि अभी भी वह अपनी बहू के बारे में भला-बुरा कह रही हैं। मीनाक्षी ने बताया कि एक ऑडियो में उन्हें ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है।

ट्विशा शर्मा की कजिन मीनाक्षी शर्मा ने उसकी सास गिरिबाला सिंह की मानसिकता पर सवाल उठाया है। मीनाक्षी ने उनकी मानसिकता को गिरा हुआ बताते हुए कहा कि अभी भी वह अपनी बहू के बारे में भला-बुरा कह रही हैं। मीनाक्षी ने बताया कि एक ऑडियो में उन्हें साफ तौर पर ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है।

ट्विशा शर्मा के परिवार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनकी सास ने एक वायरल ऑडियो क्लिप में उनके चरित्र पर सवाल उठाया है। यह क्लिप इस महीने की शुरुआत में भोपाल में हुई ट्विशा की मौत की चल रही जांच के बीच सामने आई है। ट्विशा की कजिन मीनाक्षी शर्मा ने ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा और उनकी सास गिरिबाला सिंह के बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों से मृतक के प्रति परिवार की मानसिकता झलकती है।

मीनाक्षी शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि ऑडियो में उन्हें साफ तौर पर ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है। मीनाक्षी ने कहा कि यह उनकी गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अभी भी वह अपनी बहू के बारे में बुरा-भला कह रही हैं।ट्विशा की मौत की खबर सामने आने के कुछ ही देर बाद एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस क्लिप में उनकी सास और भाई के बीच हुई बातचीत में कथित तौर पर ऐसे बयान शामिल हैं जो उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की ट्विशा के परिवार ने स्वागत किया है। मीनाक्षी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे शोकाकुल परिवार के लिए आशा की एक किरण बताया। मीनाक्षी ने कहा कि यह हमारे लिए निश्चित रूप से उम्मीद की एक किरण है, क्योंकि यहां कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और मिटाए गए सबूतों को बरामद करेगी।

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के समर्थ सिंह से शादी की थी। 12 मई को वह अपने ससुराल में मृत पाई गईं। उनके परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस बीच, फरार चल रहा ट्विशा का पति समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट पहुंचा। वह फिलहाल भोपाल के कटारा हिल्स थाने में बंद है।

ट्विशा की भाभी डॉ. राशि ओबेरॉय शर्मा ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह फैसला देरी से आया है। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसमें काफी देरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में कई खामियों के कारण परिवार को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामान्य जानकारी भी गलत लिखी गई है। सब कुछ बहुत अस्पष्ट तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गले में कसने वाली चीज भी जमा नहीं की गई थी। इसे जिसे उन्होंने पुलिस की एक बड़ी चूक बताया। उन्होंने सबूतों की फोरेंसिक जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए। कहा कि परिवार पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संदिग्ध और लापरवाही भरा काम है। हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते।

उन्होंने आगे कहा कि ट्विशा का शव पिछले नौ दिनों से मुर्दाघर में ही रखा है, क्योंकि परिवार अभी भी इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि परिवार अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया है। न ही ठीक से उसके जाने का दुख मना पाया है, क्योंकि हम अभी भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं।