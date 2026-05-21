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ट्विशा के पति पर पुलिस ने बढ़ाया इनाम, जानकारी देने वाले को अब मिलेंगे इतने पैसे; क्या बोली पुलिस

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जांच तेज करते हुए भोपाल पुलिस ने फरार पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी है। समर्थ के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।

ट्विशा के पति पर पुलिस ने बढ़ाया इनाम, जानकारी देने वाले को अब मिलेंगे इतने पैसे; क्या बोली पुलिस

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जांच तेज करते हुए भोपाल पुलिस ने फरार पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी है। समर्थ के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। उस पर दहेज हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है।

संजय सिंह ने बताया कि एसआईटी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और समरथ की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है और ट्विशा के गले पर मिले निशान बेल्ट से फांसी लगाने जैसे प्रतीत होते हैं। इधर, भोपाल की अदालत ने मध्य प्रदेश के बाहर दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की अनुमति देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि अदालत ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि शव को ऐसे मॉर्चुरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां उसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके।

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शव को दिल्ली एम्स भेजने की तैयारी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एम्स भोपाल मॉर्चुरी में शव को अधिकतम 4 से 5 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि वहां तापमान माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लंबे समय तक शव संरक्षित रखने के लिए माइनस 80 डिग्री तापमान जरूरी है। इसके बाद ट्विशा का परिवार अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मामले में सीएम मोहन यादव ने भी परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अदालत दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश देती है तो सरकार शव को एम्स दिल्ली भेजने की व्यवस्था करेगी।

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महिला आयोग ने भी लिखा पत्र

वहीं महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना को पत्र लिखा है। आयोग ने सात दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और एफआईआर में लगी धाराओं, समरथ सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास, पासपोर्ट जब्ती, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच से जुड़ी जानकारी भी तलब की है।

विवेक तन्खा ने लिखा सीएम और गृह मंत्री को पत्र

विवेक तन्खा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। बुधवार को भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त जनरल श्याम सुंदर श्रीवास्तव के नेतृत्व में उन्होंने स्पेशल डीजी अनिल कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। त्विषा के परिवार ने उनकी सास और जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की मांग भी की है। परिवार ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखकर कहा है कि दहेज हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें न्यायिक पद पर बने नहीं रहना चाहिए।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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