ट्विशा की मौत से कुछ घंटों पहले अजमेर वाली ट्रिप को लेकर लड़ाई; पूछताछ में समर्थ ने पुलिस को क्या बताया
ट्विशा शर्मा का पति समर्थ 7 दिनों की पुलिस हिरासत में है। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ कर मौत की वजह तलाशने में जुटी। इस बीच शुरुआती दो घंटों की पूछताछ में समर्थ ने कई खुलाए किए हैं।
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पूछताछ के दौरान समर्थ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि प्रेग्नेंसी कंफर्म होने के बाद से ही ट्विशा का व्यवहार बदल गया था। उसने बताया कि अजमेर ट्रिप पर जाने को लेकर लड़ाई हुई थी। उसने बताया कि 17 अप्रैल को इस बात की पुष्टि हुई कि ट्विशा प्रेग्नेंट है। उस दिन अस्पताल से आने के बाद ही ट्विशा ने कहा था कि वह अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती है। उसने कहा कि वह घरेलू जिंदगी नहीं जी सकती। समर्थ ने बताया कि उसी दिन शाम को वह दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़कर नोएडा पहुंच गई।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थन ने शुरुआत के दो घंटों की पूछताछ में बताया कि इसके बाद 23 अप्रैल को ट्विशा अपनी मां और भाई के साथ भोपाल आई लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच तनाव जारी रहा। समर्थ ने बताया कि उसने 24 अप्रैल बेंगलुरु के लिए फ्लाइट बुक की थी और शुरुआत में ट्विशा भी उसके साथ जाने को तैयार थी। लेकिन बाद में उसने मना कर दिया और कहा कि वह अजमेर अपने भाई के पास जाना चाहती है। समर्थ ने बताया कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद था। समर्थन से पूछताछ में बताया कि ट्विशा की मौत से कुछ घंटों पहले भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हुई थी।
साथ में समय बिताया और फिर गायब हो गई ट्विशा
पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।
समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए गलत जानकारी दे रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है।
इससे पहले सोशल मीडिया पर ट्विशा शर्मा की मां से व्हाट्सऐप पर की हुई चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो हुए थे। इसमें ट्विशा मां से उसे वापस ले जाने की गुहार लगा रही थी। एक मैसेज में उसने कहा था कि समर्थ उस पर शक कर रहा है और कह रहा है कि ये किसका बच्चा था जो अबॉर्ट कराया। उसने ये भी कहा कि वह ट्विशा के पिता से नाक रगड़कर माफी मंगवाना चाहता है। उसने कहा कि था कि उसका यहां दम घुट रहा है।
ट्विशा के माता-पिता का क्या आरोप?
12 मई को ट्विशा का शव भोपाल का शव कटारा हिल्स स्थित उसके ससुराल में पाया गया था। ट्विशा के परिवार ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गिरिबाला सिंह का दावा है कि ट्विशा दिमागी तौर से बीमार थी और नशे की आदी भी थी।
ब्यू पार्लर वाले सीसीटीवी फुटेज से उलझी गुत्थी
इस बीच ट्विशा का मौत से कुछ घंटों पहले का ब्यूटी पार्लर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें ट्विशा काफी रिलेक्स नजर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक 12 मई को वह करीब साढ़े 3 बजे पार्लर गई थी और शाम साढ़े 6 बजे वहां से निकली। पार्लर में सर्विस देने वाली महिला ने बताया था कि उस दिन ट्विशा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह किसी भी तरह के तवनाव में है। ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कोई आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने से पहले ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगा।
12 मई के बाद से फरार था समर्थ
उधर समर्थ 12 मई के बाद से ही फरार चल रहा था। उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारि कर दी गई थी जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उस पर 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। लेकिन इस मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खबर मिली कि समर्थ जबलपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने वाला था। शुक्रवार की शाम उसे वहां हिरासत में लिया गया और फिर भोपाल ले जाया गया। शनिवार को उसे भोपाल कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ 25 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मध्य प्रधेश हाई कोर्ट ने ट्विशा के दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने को भी मंजूरी दे दी थी। शनिवार को एम्स दिल्ली की 6 सदस्यों की टीम भोपाल पहुंची और रविवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को ही ट्विशा का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें