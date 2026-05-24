ट्विशा की मौत से कुछ घंटों पहले अजमेर वाली ट्रिप को लेकर लड़ाई; पूछताछ में समर्थ ने पुलिस को क्या बताया

ट्विशा शर्मा का पति समर्थ 7 दिनों की पुलिस हिरासत में है। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ कर मौत की वजह तलाशने में जुटी। इस बीच शुरुआती दो घंटों की पूछताछ में समर्थ ने कई खुलाए किए हैं।

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पूछताछ के दौरान समर्थ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि प्रेग्नेंसी कंफर्म होने के बाद से ही ट्विशा का व्यवहार बदल गया था। उसने बताया कि अजमेर ट्रिप पर जाने को लेकर लड़ाई हुई थी। उसने बताया कि 17 अप्रैल को इस बात की पुष्टि हुई कि ट्विशा प्रेग्नेंट है। उस दिन अस्पताल से आने के बाद ही ट्विशा ने कहा था कि वह अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती है। उसने कहा कि वह घरेलू जिंदगी नहीं जी सकती। समर्थ ने बताया कि उसी दिन शाम को वह दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़कर नोएडा पहुंच गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थन ने शुरुआत के दो घंटों की पूछताछ में बताया कि इसके बाद 23 अप्रैल को ट्विशा अपनी मां और भाई के साथ भोपाल आई लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच तनाव जारी रहा। समर्थ ने बताया कि उसने 24 अप्रैल बेंगलुरु के लिए फ्लाइट बुक की थी और शुरुआत में ट्विशा भी उसके साथ जाने को तैयार थी। लेकिन बाद में उसने मना कर दिया और कहा कि वह अजमेर अपने भाई के पास जाना चाहती है। समर्थ ने बताया कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद था। समर्थन से पूछताछ में बताया कि ट्विशा की मौत से कुछ घंटों पहले भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हुई थी।

साथ में समय बिताया और फिर गायब हो गई ट्विशा पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।

समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए गलत जानकारी दे रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले सोशल मीडिया पर ट्विशा शर्मा की मां से व्हाट्सऐप पर की हुई चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो हुए थे। इसमें ट्विशा मां से उसे वापस ले जाने की गुहार लगा रही थी। एक मैसेज में उसने कहा था कि समर्थ उस पर शक कर रहा है और कह रहा है कि ये किसका बच्चा था जो अबॉर्ट कराया। उसने ये भी कहा कि वह ट्विशा के पिता से नाक रगड़कर माफी मंगवाना चाहता है। उसने कहा कि था कि उसका यहां दम घुट रहा है।

ट्विशा के माता-पिता का क्या आरोप? 12 मई को ट्विशा का शव भोपाल का शव कटारा हिल्स स्थित उसके ससुराल में पाया गया था। ट्विशा के परिवार ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गिरिबाला सिंह का दावा है कि ट्विशा दिमागी तौर से बीमार थी और नशे की आदी भी थी।

ब्यू पार्लर वाले सीसीटीवी फुटेज से उलझी गुत्थी इस बीच ट्विशा का मौत से कुछ घंटों पहले का ब्यूटी पार्लर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें ट्विशा काफी रिलेक्स नजर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक 12 मई को वह करीब साढ़े 3 बजे पार्लर गई थी और शाम साढ़े 6 बजे वहां से निकली। पार्लर में सर्विस देने वाली महिला ने बताया था कि उस दिन ट्विशा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह किसी भी तरह के तवनाव में है। ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कोई आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने से पहले ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगा।

12 मई के बाद से फरार था समर्थ उधर समर्थ 12 मई के बाद से ही फरार चल रहा था। उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारि कर दी गई थी जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उस पर 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। लेकिन इस मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खबर मिली कि समर्थ जबलपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने वाला था। शुक्रवार की शाम उसे वहां हिरासत में लिया गया और फिर भोपाल ले जाया गया। शनिवार को उसे भोपाल कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।