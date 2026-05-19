'भेड़ की खाल में भेड़िया है', ट्विशा शर्मा के पिता ने उसके पति के बारे में क्या कहा

नवनीधि शर्मा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि आजकल दहेज सीधे तौर पर नहीं मांगा जाता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे लड़की पक्ष पर दबाव पड़े।

मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देकर अपनी बेटी के लिए न्याय और दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्विशा के पति समर्थ सिंह को भेड़ की खाल में भेड़िया करार दिया। इस मामले में समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वह फिलहाल फरार है। समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। नवनीधि शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी और समर्थ की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। परिवार को शादी से करीब एक साल पहले इस रिश्ते के बारे में पता चला और बाद में दोनों परिवारों की सहमति से विवाह हुआ था।

नवनीधि शर्मा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल दहेज सीधे तौर पर नहीं मांगा जाता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे लड़की पक्ष पर आर्थिक दबाव पड़े। उन्होंने बताया कि ट्विशा की नौकरी जाने के बाद ससुराल वालों के ताने शुरू हो गए थे। उससे कहा जाता था कि अब तुम्हें कैसे खिलाएंगे? उन्होंने दावा किया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही समर्थ का व्यवहार आक्रामक था। हनीमून के दौरान एयरपोर्ट पर उसने गुस्से में ट्विशा को धक्का दिया था। उस घटना के बाद ट्विशा ने अपने भाई से पूछा था कि क्या उसने गलत फैसला लिया है। परिवार ने उस समय इसे सामान्य गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वही सबसे बड़ी गलती थी।

ट्विशा शर्मा ने मां से बताई थी अपनी परेशानी ट्विशा ने अपनी मां को भेजे संदेशों में लगातार बढ़ती मानसिक यातना का जिक्र किया था। 30 अप्रैल को उसने लिखा था कि उसका जीवन नरक बन गया है और उसका पति उससे ठीक से बात तक नहीं करता। 7 मई को उसने मां से उसे वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके बच्चे की पितृत्व पर सवाल उठाए और जबरन गर्भपात करवाया। ट्विशा ने मैसेज में लिखा था कि उसका पति हर हद पार कर चुका है और वह उसके साथ नहीं रह सकती।