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'भेड़ की खाल में भेड़िया है', ट्विशा शर्मा के पिता ने उसके पति के बारे में क्या कहा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नवनीधि शर्मा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि आजकल दहेज सीधे तौर पर नहीं मांगा जाता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे लड़की पक्ष पर दबाव पड़े।

'भेड़ की खाल में भेड़िया है', ट्विशा शर्मा के पिता ने उसके पति के बारे में क्या कहा

मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देकर अपनी बेटी के लिए न्याय और दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्विशा के पति समर्थ सिंह को भेड़ की खाल में भेड़िया करार दिया। इस मामले में समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वह फिलहाल फरार है। समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। नवनीधि शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी और समर्थ की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। परिवार को शादी से करीब एक साल पहले इस रिश्ते के बारे में पता चला और बाद में दोनों परिवारों की सहमति से विवाह हुआ था।

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नवनीधि शर्मा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल दहेज सीधे तौर पर नहीं मांगा जाता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे लड़की पक्ष पर आर्थिक दबाव पड़े। उन्होंने बताया कि ट्विशा की नौकरी जाने के बाद ससुराल वालों के ताने शुरू हो गए थे। उससे कहा जाता था कि अब तुम्हें कैसे खिलाएंगे? उन्होंने दावा किया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही समर्थ का व्यवहार आक्रामक था। हनीमून के दौरान एयरपोर्ट पर उसने गुस्से में ट्विशा को धक्का दिया था। उस घटना के बाद ट्विशा ने अपने भाई से पूछा था कि क्या उसने गलत फैसला लिया है। परिवार ने उस समय इसे सामान्य गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वही सबसे बड़ी गलती थी।

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ट्विशा शर्मा ने मां से बताई थी अपनी परेशानी

ट्विशा ने अपनी मां को भेजे संदेशों में लगातार बढ़ती मानसिक यातना का जिक्र किया था। 30 अप्रैल को उसने लिखा था कि उसका जीवन नरक बन गया है और उसका पति उससे ठीक से बात तक नहीं करता। 7 मई को उसने मां से उसे वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके बच्चे की पितृत्व पर सवाल उठाए और जबरन गर्भपात करवाया। ट्विशा ने मैसेज में लिखा था कि उसका पति हर हद पार कर चुका है और वह उसके साथ नहीं रह सकती।

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समर्थ सिंह की पहली पत्नी ने लिया था तलाक

ट्विशा शर्मा ने अपनी मां से कहा था कि वह वहां घुटन महसूस कर रही है और धीरे-धीरे पागल हो जाएगी। ट्विशा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके पिता से जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगने की बात कही थी। नवनीधि शर्मा ने समर्थ सिंह को भेड़ की खाल में भेड़िया बताया और कहा कि उसके खिलाफ पहले भी प्रताड़ना के आरोप रहे हैं और उसकी पहली पत्नी ने भी परेशान होकर तलाक लिया था। उन्होंने कहा कि शादी से पहले कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन बाद में कुछ भी सच साबित नहीं हुआ। 12 मई को ट्विशा का शव भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। अब परिवार इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोबारा पोस्टमॉर्टम और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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