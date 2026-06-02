'समर्थ के दोस्तों पर मुझ पर हमला कर धमकाया'; ट्विशा शर्मा मौत केस में मुख्य गवाह ने लगाए संगीन आरोप
ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में एक अहम गवाह नीरज दुबे ने मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों द्वारा उस पर हमला करने का आरोप लगाया है। समर्थ सिंह के घर के पास एक सैलून चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया कि यह हमला 30 मई को हुआ था।
ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में एक अहम गवाह नीरज दुबे ने मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों द्वारा उस पर हमला करने का आरोप लगाया है। समर्थ सिंह के घर के पास एक सैलून चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया कि यह हमला 30 मई को हुआ था। उसके अनुसार, हमलावरों ने उसे डराने और अदालत में गवाही देने से रोकने की कोशिश की गई।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के विज़ुअल्स में कई लोगों से घिरे हुए नीरज दुबे को खुद को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया। नीरज ने आरोप लगाया कि चार-पांच लोगों ने उसे रोका और पूछा कि वो इस मामले में गवाह क्यों बन रहा है।
इस घटना के बाद पीड़ित नीरज दुबे कटारा हिल्स थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसे धमकाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
नीरज ने पुलिस को बताया कि वह अपने सैलून के पास खड़े थे। इस बीच समर्थ सिंह के चार-पांच दोस्त वहां आए और उसे घेर लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नीरज ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे ट्विशा शर्मा मामले में गवाही न देने की चेतावनी दी।