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'समर्थ के दोस्तों पर मुझ पर हमला कर धमकाया'; ट्विशा शर्मा मौत केस में मुख्य गवाह ने लगाए संगीन आरोप

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में एक अहम गवाह नीरज दुबे ने मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों द्वारा उस पर हमला करने का आरोप लगाया है। समर्थ सिंह के घर के पास एक सैलून चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया कि यह हमला 30 मई को हुआ था। 

'समर्थ के दोस्तों पर मुझ पर हमला कर धमकाया'; ट्विशा शर्मा मौत केस में मुख्य गवाह ने लगाए संगीन आरोप

ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में एक अहम गवाह नीरज दुबे ने मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों द्वारा उस पर हमला करने का आरोप लगाया है। समर्थ सिंह के घर के पास एक सैलून चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया कि यह हमला 30 मई को हुआ था। उसके अनुसार, हमलावरों ने उसे डराने और अदालत में गवाही देने से रोकने की कोशिश की गई।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के विज़ुअल्स में कई लोगों से घिरे हुए नीरज दुबे को खुद को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया। नीरज ने आरोप लगाया कि चार-पांच लोगों ने उसे रोका और पूछा कि वो इस मामले में गवाह क्यों बन रहा है।

इस घटना के बाद पीड़ित नीरज दुबे कटारा हिल्स थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसे धमकाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

नीरज ने पुलिस को बताया कि वह अपने सैलून के पास खड़े थे। इस बीच समर्थ सिंह के चार-पांच दोस्त वहां आए और उसे घेर लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नीरज ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे ट्विशा शर्मा मामले में गवाही न देने की चेतावनी दी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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