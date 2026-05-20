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ट्विशा शर्मा मौत; चोटों का पूरा जिक्र क्यों नहीं? कोर्ट में पुलिस जांच पर 5 सवाल

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम पर गंभीर सवाल उठे हैं। मृतका के परिवार के वकील ने पोस्टमॉर्टम में बेल्ट न भेजने, चोटों का विवरण छिपाने और सीसीटीवी और एफआईआर के समय में तीन घंटे के अंतर जैसी विसंगतियां उजागर की हैं। 

ट्विशा शर्मा मौत; चोटों का पूरा जिक्र क्यों नहीं? कोर्ट में पुलिस जांच पर 5 सवाल

भोपाल में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। शादी के महज 5 महीने बाद ट्विशा ने ससुराल में फांसी लगा ली थी। ट्विशा के माता-पिता का आरोप है कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम के समय फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट डॉक्टरों को नहीं भेजी गई और शरीर की चोटों को भी रिपोर्ट में सही से दर्ज नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज मौत के समय में करीब तीन घंटे का बड़ा अंतर है।

अदालत में जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील ने पुलिस जांच, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सरकारी रिकॉर्ड में कई खामियों की ओर इशारा किया। फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल बेल्ट भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरी है। ट्विशा शर्मा के परिजनों के वकील ने सवाल किया कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम के दौरान AIIMS के डॉक्टरों को वह बेल्ट क्यों नहीं दी गई?

ट्विशा के परिजनों के वकील ने कहा कि बेल्ट के बिना डॉक्टर गर्दन पर मिले फंदे के निशानों का ठीक से मिलान नहीं कर सकते हैं। वहीं भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने माना कि बेल्ट को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने जब्त कर लिया था लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं भेजा गया। वहीं पुलिस ने बताया कि बेल्ट बाद में भेज दी गई थी। इस देरी से जांच पर कोई असर नहीं पड़ा।

ट्विशा के परिजनों के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कथित तौर पर उनके शरीर पर मिली चोटों का पूरा विस्तार से जिक्र क्यों नहीं है। ट्विशा के परिजनों के पक्ष से यह भी कहा गया कि जांच प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण मेडिकल टिप्पणियों को पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं लिया गया। ट्विशा के परिजनों ने डेड बॉडी को सुरक्षित रखने और फोरेंसिक जांच की मांग की है।

अदालत में पेश किए गए CCTV फुटेज के अनुसार, ट्विशा शर्मा को शाम करीब 7:20 बजे सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं करीब 8:20 बजे तीन लोगों को बॉडी को नीचे लाते हुए देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात यहै कि FIR में मौत का समय रात 10:50 बजे दर्ज किया गया है। अब टाइम में यही लंबा गैप पुलिस जांच पर संदेह खड़ा करने वाला बड़ा सवाल बन गया है।

इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या CCTV का टाइमस्टैम्प गलत था या FIR में ही गलत समय दर्ज किया गया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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