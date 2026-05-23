ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स की टीम रवाना, समर्थ की 7 दिन की न्यायिक हिरासत; 10 बड़े अपडेट
ट्विशा के दूसरी बार पोस्टमार्टम की मंजूरी से लेकर समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत तक, अब तक इस मामले में काफी जानकारी सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस केस से जुड़े 10 बड़े अपडेट
ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई? पुलिस के लिए अभी भी ये सवाल जांच का विषय बना हुआ है। 12 मई को ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। ट्विशा के परिवारवालों ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है जबकि सास ने दावा किया है कि ट्विशा दिमागी तौर पर बीमार थी और नशे की आदी भी थी। इस बीच ट्विशा के दूसरी बार पोस्टमार्टम की मंजूरी से लेकर समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत तक, अब तक इस मामले में कई बड़े घटनाक्रम हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस केस से जुड़े 10 बड़े अपडेट
1. शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा की दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग को स्वीकार कर लिया। ट्विशा का पोस्टमार्टम भोपाल में ही होगा लेकिन उसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आएगी। कोर्ट के आदेश के बाद एम्स दिल्ली की टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई है। ट्विशा के परिवारवालों ने पहले पोस्टमार्टम में कई खामियों का दावा करते हुए दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी।
2. शुक्रवार को इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब पिछले कई दिनों से फरार चल रहा ट्विशा का पति अचानक जबलपुर कोर्ट सरेंडर करने पहुंच गया। यहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और भोपाल ले जाया गया। शनिवार को उसे भोपाल में कोर्ट के सामने पेश किया गया जिसके बाद कोर्ट ने उसे 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पेशे से वकील समर्थ सिंह, 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उसके और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना देने पर 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी।
3. इससे पहले समर्थ सिंह ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसके साथ ही समर्थ के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
4. इस बीच ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का ब्यूटी पार्लर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस दिन ट्विशा की मौत हुई, उसी दिन दोपहर में 3.30 बजे के करीब ट्वशा अपने घर से 100 मीटर दूर एक ब्यूटी पार्लर गई थी। वह शाम करीब 6.15 पर वहां से निकली। इस दौरान वह सामान्य दिखाई जे रही थी। वह पार्लर में सर्विस देने वाली महिला ने भी बताया था कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ट्विशा किसी भी तरह के तनाव में है।
5.इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस तब तक जांच जारी रखेगी जब तक कि केंद्रीय एजेंसी औपचारिक रूप से मामले को अपने हाथ में नहीं लेती।
6. इससे पहले पुलिस ने गिरिबाला सिंह को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया था क्योंकि वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थीं। इससे पहले कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी।
7. ट्विशाी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
8. ट्विशा और समर्थ की मुलाकात साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके एक साल बाद दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो गई और शादी के पांच महीने बाद यानी 12 मई को ट्विशा अपने ससुसाल में मृत पाई गई।
9. ट्विशा के परिवारवालों ने उसकी सास और पति समर्थ पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ट्विशा के कुछ व्हाट्सऐप चैट भी वायरल हुए थे। इन चैट्स में ट्विशा अपनी मां को बता रही थी समर्थ उस पर शक कर रहा है और कह रहा है कि किसका बच्चा था जो अबॉर्ट करा लिया। वह अपनी मां से उसे वापस ले जाने की गुहार लगाती भी नजर आई थी।
10. इस बीच ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्विशा को नशे की लत थी और उसका दिमाग का इलाज भी चल रहा था। उन्होंने दावा किया था कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी ट्विशा ने भारी मात्रा में नशा किया था और ये बात उसने खुद स्वीकार की थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें