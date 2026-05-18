ट्विशा शर्मा के पति पर इनाम, विदेश भागने से रोकने का भी इंतजाम; आया VIDEO
ट्विशा शर्मा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में फरार मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छह टीमें तैनात की गई हैं और उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है।
ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल पुलिस ने मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने पति समर्थ सिंह पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। यही नहीं समर्थ को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए पासपोर्ट कार्यालय को पत्र भी लिखा है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की छह टीमें तैनात की गई हैं। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए SIT गठित की है।
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रजनीश कश्यप कौल ने सोमवार को बताया कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। आरोपी पति देश छोड़कर न भाग जाए इसके लिए पुलिस अधिकारी कोशिशें कर रहे हैं।
पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि पासपोर्ट कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है ताकि संवैधानिक कार्रवाई की जा सके। पुलिस की 6 टीमें जांच में लगी हुई हैं। मामले की जांच जारी है। एक SIT का गठन किया गया है। एसआईटी सभी जरूरी सबूत जमा कर रही है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। परिवार की मांग है कि शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए।
पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्विशा शर्मा के परिजनों ने इस बारे में भोपाल के पुलिस आयुक्त को एक लिखित आवेदन सौंपा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक नशीली दवाओं के सेवन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पीड़िता के परिवार और हमें भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ सवाल थे, इसलिए प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी गई थी। वहीं ट्विशा के परिजनों ने बेटी की लाश लेने से इनकार कर दिया है।
ट्विशा के पिता ने बताया कि जब मामला ही संदिग्ध है तो डेड बॉडी को क्यों लिया जाए? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सबूत आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यही वजह है कि हमने दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए आवेदन दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले। हमें अब न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। वहीं मृतक की मां रेखा शर्मा ने कहा कि समर्थ सिंह और उनकी मां को अरेस्ट किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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