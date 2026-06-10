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ट्विशा की पूर्व जज सास को जेल में मिल रहा VIP ट्रीटमेंट? जानें गिरिबाला सिंह का डेली रुटीन

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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twisha sharma death case: ट्विशा शर्मा डेथ केस की जांच सीबीआई कर रही है। मुख्य आरोपी उनकी सास और पति हिरासत में हैं। इस पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उनकी सास को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जानिए गिरिबाला सिंह सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हैं।

ट्विशा की पूर्व जज सास को जेल में मिल रहा VIP ट्रीटमेंट? जानें गिरिबाला सिंह का डेली रुटीन

twisha sharma death case: ट्विशा शर्मा मौत की मुख्य आरोपी पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह को जेल में VIP सुविधाएं मिल रही हैं? आरोप लगे हैं कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल में आम कैदियों की तुलना में बेहतर सुविधाएं दी जा रही थीं। विवाद बढ़ने के बाद जेल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए डिप्टी जेलर का तबादला कर दिया है। जेल अक्षीक्षक राकेश भांगरे ने भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने से इंकार किया है। इन आरोपों के बाद गिरिबाला के डेली रुटीन पर बहस शुरू हो गई है। आखिर गिरिबाला का जेल में समय कैसे कट रहा है? सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, कहां रहती हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब, जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

सबसे पहले बात VIP ट्रीटमेंट की

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने साफ किया है कि गिरिबाला सिंह को कोई VIP सुविधा नहीं दी गई। उनके मुताबिक, गिरिबाला को एक अलग वार्ड में रखा गया है। यह कोई विशेष या VIP वार्ड नहीं है। अदालत के निर्देशों के कारण उन्हें अन्य महिला कैदियों से अलग रखा गया है। जेल अधीक्षक ने यह भी बताया- VIP ट्रीटमेंट के आरोपों को देखते हुए संबंधित डिप्टी जेलर को प्रशासनिक विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।

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आखिर कहां रह रही हैं गिरिबाला सिंह?

जेल सूत्रों के अनुसार, गिरिबाला सिंह को महिला मेडिकल विंग में रखा गया था, जबकि उनके बेटे समर्थ सिंह को पैर में चोट का हवाला देकर जेल के मेडिकल वार्ड में रखा गया। इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे कि क्या दोनों को नियमों से अलग विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि गिरिबाला सिंह को वही बिस्तर, बर्तन और अन्य सुविधाएं मिली हैं, जो जेल नियमों के तहत अन्य कैदियों को मिलती हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब वह जेल की सामान्य दिनचर्या का ही पालन कर रही हैं।

सुबह 6 बजे चाय, शाम 6 बजे खाना; ऐसा है उनका डेली रूटीन

जेल अधिकारियों के अनुसार गिरिबाला सिंह का दिन सुबह रोल कॉल के साथ शुरू होता है।अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन गिरिबाला सिंह जेल पहुंचीं, उस शाम उन्हें कढ़ी, पकोड़े और रोटियां परोसी गई थीं।

  • सुबह करीब 6 बजे चाय दी जाती है।
  • सुबह 7 बजे नाश्ता मिलता है।
  • जेल में पहले दिन उन्होंने नमकीन दलिया और चाय का नाश्ता किया।
  • दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच खाना दिया जाता है।
  • दोपहर 3 बजे शाम की चाय मिलती है।
  • शाम करीब 6 बजे रात का खाना दिया जाता है।

टोस्ट-नमकीन खाना, अखबार पढ़ना और पूजा-पाठ करना

जेल अधिकारियों ने बताया कि गिरिबाला सिंह को जेल कैंटीन की सुविधाएं भी मिल रही हैं। वह कैंटीन से टोस्ट, फल और नमकीन ले रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जेल में अखबार पढ़ने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि गिरिबाला सिंह सुबह प्रार्थना करती हैं और जेल अधिकारियों के साथ बातचीत में शांत और संयमित दिखाई देती हैं।

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एक नजर ट्विशा शर्मा डेथ केस पर

मॉडल और हिरोइन ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के छह महीने से भी कम समय बाद उनकी मौत हो गई। मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। जांच आगे बढ़ी, तो भोपाल पुलिस पर सवाल उठने लगे। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

अब जेल के अंदर उनके रहने के तरीके और कथित VIP सुविधाओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि जेल प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि दोनों को नियमों के तहत ही रखा गया है और किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी गई है।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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