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ट्विशा की सास की मुश्किलें बढ़ीं, अग्रिम जमानत रद्द; कोर्ट ने पति को CBI के हवाले किया

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जबलपुर
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भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा की हुई मौत के मामले में उनकी सास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। इससे पहले बुधवार को भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

ट्विशा की सास की मुश्किलें बढ़ीं, अग्रिम जमानत रद्द; कोर्ट ने पति को CBI के हवाले किया

भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा की हुई मौत के मामले में उनकी सास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। इससे पहले बुधवार को भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

जज ने 17 पन्नों का आदेश जारी किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। वेकेशन जज देवनारायण मिश्रा ने इस मामले में 17 पन्नों का आदेश जारी किया। इसमें जज ने कहा कि मामले के तथ्यों और प्रतिवादी (गिरिबाला सिंह) पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा 15 मई 2026 को बीएनएस की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पारित अग्रिम जमानत आदेश को द्वारा रद्द किया जाता है।

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आखिरकार न्याय मिल गया है

ट्विशा की परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने फोन पर पीटीआई को बताया कि आखिरकार ट्विशा मामले में न्याय मिल गया है। उनकी सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदनों को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है।

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इज्जत से सरेंडर कर देना चाहिए

श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि गिरिबाला 36 साल तक न्यायिक सेवा में रही हैं। अगर उनके मन में कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो मुझे लगता है कि उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्हें सीबीआई के सामने इज्जत से सरेंडर कर देना चाहिए। साथ ही आगे की किसी भी जांच में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए। एक वकील ने बताया कि इससे पहले बुधवार को भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

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सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली

बाद में सीबीआई की टीम समर्थ के साथ कटारा हिल्स इलाके में उनकी मां गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, ताकि ट्विशा की मौत के मामले में आगे की जांच की जा सके। सीबीआई ने सोमवार को पूर्व मॉडल-एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली। ट्विशा 12 मई को अपने ससुराल में कथित तौर पर फंदे से लटकी हुई मिली थीं। सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर को फिर से रजिस्टर किया है, जिसमें समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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