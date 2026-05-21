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‘कुछ लोग शरीर बेचकर ऊपर पहुंचते हैं…’; ट्विशा शर्मा केस में नया ऑडियो बम

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा शर्मा केस में नए ऑडियो ने पूरे विवाद को और गहरा कर दिया है। यह ऑडियो कथित तौर पर ट्विशा की सास और भाई के बीच बातचीत का बताया जा रहा है।

‘कुछ लोग शरीर बेचकर ऊपर पहुंचते हैं…’; ट्विशा शर्मा केस में नया ऑडियो बम

मिस पुणे रह चुकी ट्विशा शर्मा केस में अब एक कथित ऑडियो सामने आने से विवाद और गहरा गया है। इस ऑडियो में कथित तौर पर ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरि बाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच तीखी बहस हो रही है। वायरल हो रहे इस ऑडियो में सास कथित तौर पर ट्विशा के चरित्र, शादी से पहले के रिश्तों और वैवाहिक जीवन पर सनसनीखेज आरोप लगा रही है।

कथित ऑडियो में गिरिबाला सिंह यह कहते हुए सुनाई देती हैं कि शादी से पहले ट्विशा के अतीत और उसके अन्य पुरुषों से संबंधों के बारे में पूछना गलत नहीं था। वह कथित तौर पर कहती हैं कि 'प्रॉमिसक्युटी (एक से अधिक संबंध रखना) आदत हो सकती है।' ऑडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि उन्होंने ग्वालियर के रेशमपुरा इलाके में काम किया है और वहां 'वेश्याओं के साथ काम किया' है। बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह भी कहा गया कि ‘कुछ लोग शरीर बेचकर ऊपर पहुंचते हैं।’

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'तुम अपनी बहू से ऐसा कैसे पूछ सकती हो?'

ऑडियो में ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा अपनी बहन से किए गए सवालों को अपमानजनक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला बताते हुए गिरि बाला सिंह से नाराजगी जता रहे हैं। हर्षित कथित तौर पर कहते हैं, 'आप अपनी ही बहू से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हैं?' इसके जवाब में गिरि बाला सिंह कहती सुनाई देती हैं कि 'अपनी बहू से यह पूछना मेरा अधिकार है' और शादी के बाद किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पति पर ‘वेश्या’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप

ऑडियो में यह दावा भी सामने आया है कि ट्विशा ने शिकायत की थी कि उसका पति समर्थ सिंह उसे 'वेश्या' जैसे अपमानजनक शब्द कहकर प्रताड़ित करता था। बातचीत से यह भी पता लगता है कि शादी से पहले ट्विशा के रिश्तों को लेकर ससुराल पक्ष में शक और सवाल मौजूद थे।

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फरार पति समरथ सिंह पर 30 हजार इनाम

इस बीच भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ट्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। समर्थ सिंह दहेज प्रताड़ना समेत अन्य आपराधिक मामलों में फरार चल रहा है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है। केस भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज किया गया है।

छह टीमें तलाश में

इससे पहले मई 2026 में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन-02) की ओर से 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी, लेकिन आरोपी के लगातार फरार रहने पर अब इनाम बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक समर्थ सिंह की तलाश के लिए छह टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

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दिसंबर 2025 में हुई थी शादी

नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी समर्थ सिंह से हुई थी। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भोपाल में ट्विशा शर्मा के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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