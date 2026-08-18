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ना कोई चोट ना मारपीट के निशान; ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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एम्स मेडिकल बोर्ड की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दी गई ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसके शरीर पर ना तो कोई चोट मिली है और ना ही किसी तरह की मारपीट के निशान मिले हैं। 

Twisha Sharma
ट्विशा शर्मा मौत मामला

ट्विशा शर्मा मौत के मामले में एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा की मौत फांसी लगाने से हुई थी। इसके अलावा शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली है जिससे ये पता चले कि उन पर किसी तरह का हमला हुआ। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर भोपाल में ही ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के परिवारवालों ने गड़बड़ी होने का दावा किया था। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि ये साफ तौर पर सुसाइड केस है। मरने से पहले ट्विशा के शरीर पर किसी शारीरिक हमले, विरोध या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में हर पहलू से जांच की गई है। फांसी के लिए इस्तेमाल की गई उस चीज की भी जांच की गई जिसमें मेटल रिंग वाली जिम्नास्टिक्स बेल्ट थी। उधर सीबीआई) ने सोमवार को ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उन पर ट्विशा को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करने का आरोप लगाया कि उसे अपनी जान देने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आया।

आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

भोपाल में जस्टिस शोभना भलावी की विशेष अदालत में दायर लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट में सीबीआई ने दहेज की मांग और कथित दहेज हत्या के दावों की जांच को खुला रखते हुए गिरिबाला और उनके बेटे समर्थ पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। अधिकारियों ने बताया कि इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच करने वाली सीबीआई ने आरोप लगाया कि समर्थ और उसकी मां गिरिबाला, दोनों ने ट्विशा पर मानसिक अत्याचार किया, जिससे उसके पास अपनी जान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

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सीबीआई ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर ट्विशा के साथ क्रूरता करने, आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े अपराधों से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई हैं।

सीसीटीवी से मिल सकते हैं अहम सबूत

एजेंसी अब भी ट्विशा और समर्थ के फोन से पूरी फोरेंसिक जानकारी इकट्ठा करने और भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर लगे सीसीटीवी के डीवीआर का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि इनमें 12 मई की वे घटनाएं रिकॉर्ड हुई होंगी, जब ट्विशा ने जिम्नास्टिक्स की रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी।

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चार्जशीट के मुताबिक मौत की वजह दम घुटना है, जो मरने से पहले फांसी लगाने की वजह से हुआ। यह आत्महत्या का मामला है और फांसी के लिए छल्ले वाली जिम्नास्टिक बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था। मृतका के शरीर पर मौत से पहले मारपीट या हाथापाई का कोई संकेत देने वाली चोट नहीं मिली है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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