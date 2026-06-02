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ट्विशा मौत केस: पति समर्थ और सास गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया अपडेट सामने आया है। अदालत ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ट्विशा मौत केस: पति समर्थ और सास गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया अपडेट सामने आया है। अदालत ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां की अभिरक्षा अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया था। इसके बाद अदालत में अभिरक्षा में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में ये फैसला आया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समर्थ सिंह पहले से सात दिन की सीबीआई रिमांड पर था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पांच दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने भी रिमांड का विरोध नहीं किया।

सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। यह भी सामने आया है कि जांच एजेंसी ने समर्थ सिंह से यह भी पूछताछ की कि वह फरारी के दौरान वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था।

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सीबीआई सूत्रों के अनुसार मामले की जांच में 'टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार किया जाएगा, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को मिनट-दर-मिनट समझा जा सके। जांच एजेंसी का मानना है कि इस प्रक्रिया से मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।

आपको बताते चलें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या तथा प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

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हालांकि, इस बात का लगातार विरोध होता रहा, आखिर ट्विशा की सास को अग्रिम जमानत कैसे मिल गई। इस आधार पर मामला खुलता रहा। परिवार ने दूसरे पोस्टमॉर्टम की भी मांग की थी। दोनों ही मांगे बाद में पूरी हुईं। कई दिनों बाद ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम हुआ, तब जाकर परिजनों ने ट्विशा का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद गिरिबाला की जांच आगे बढ़ी, तो उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। फिलहाल मां-बेटे हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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