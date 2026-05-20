खराब होने लगा है ट्विशा का शव, पुलिस बोली- ले जाइए; परिवार चाह रहा दूसरा पोस्टमार्टम
Twisha Sharma Case: ट्विशा के घरवाले दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने परिवार को पत्र लिखकर कहा है कि मॉर्चरी में रखे-रखे ट्विशा का शव खराब हो रहा है।
Twisha Sharma Case: भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा के परिवार के सामने अब एक बेहद मुश्किल फैसला खड़ा हो गया है। 12 मई को ससुराल स्थित घर में फंदे से लटकी मिली ट्विशा का शव 13 मई से एम्स भोपाल की मॉर्चरी में रखा हुआ है। अब पुलिस ने परिवार को पत्र लिखकर कहा है कि लंबे समय तक मॉर्चरी में रखे जाने के कारण शव के खराब होने की आशंका बढ़ गई है, इसलिए उसे ले जाने की व्यवस्था की जाए।
पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है, “ट्विशा का शव लंबे समय से मॉर्चरी में रखा हुआ है और उसके विघटित होने की पूरी संभावना है। इसलिए अनुरोध है कि आप शव को लेने की व्यवस्था करें।”
परिवार दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा
हालांकि, ट्विशा का परिवार अब भी दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा हुआ है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को ससुराल में मानसिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। परिवार का कहना है कि कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और निष्पक्ष जांच के बिना अंतिम संस्कार करना उनके लिए बेहद कठिन फैसला है।
परिवार के आरोप
परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान दर्ज हैं, ऐसे में केवल आत्महत्या की थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की गहराई से जांच नहीं की गई है। यही वजह है कि वे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग उठा रहे हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विशा के गले पर दोहरे रस्सी के निशान पाए गए, जबकि शरीर पर खरोंच, हाथों और कलाई पर चोट के निशान तथा सिर के अंदरूनी हिस्से में भी चोट दर्ज की गई। मेडिकल बोर्ड ने इन्हें मौत से पहले लगी ब्लंट फोर्स इंजरी बताया है। वहीं, रिपोर्ट में ड्रग्स सेवन का कोई सबूत नहीं मिलने से ससुराल पक्ष के उन दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिनमें ट्विशा पर नशे की लत के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में नशे से जुड़ा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है और खून, विसरा, नाखून व बालों के नमूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
राष्ट्रपति और सीजेआई से अपील
ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर परिवार अब न्याय के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटा रहा है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं, परिवार की ओर से जबलपुर के वकील विवेक तिवारी ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर मामले की न्यायिक निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई है।
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