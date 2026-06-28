भोपाल के जिस घर में हुई ट्विशा शर्मा की मौत, अब उसी में एक और कांड; ऐन वक्त पर पहुंच गई पुलिस
भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिवारवालों ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
मध्य प्रदेश की राजधआनी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित जिस घर में नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, अब उसी घर में एक और बड़ी घटना घट गई है। शनिवार की रात यहां चोरी की कोशिश की गई है। चेहरा छिपाकर आए तीन लोग सोना औऱ कुछ दस्तावेज चुराकर फरार होने वाले थे। लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच गई जिसकी वजह से उन्हें सामान वहीं छोड़कर जाना पड़ा। ट्विशी की मौते मामले में पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड गिरिबाला सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उनका घर घटना के बाद से ही जांच के घेरे में हैं।
जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार देर रात की है। चोर घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे। उन्होंने सोने के जेवरात और गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह से से जुड़े कुछ दस्तावेजों की एक फाइल लेकर भागने की कोशिश की। घटना के समय घर में गिरिबाला सिंह के भाई मौजूद थे। इसी दौरान इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर बदमाश घबरा गए और सामान छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रजनीश कश्यप ने चोरी की कोशिश और सामान बरामद होने की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरिबाला सिंह औरसमर्थ सिंह 30 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
ट्विशा के परिवार ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप
ट्विशा की मौत 12 मई को उसके ससुराल में हुई थी। उसका शव फंदे से लटका मिला था। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया था कि गिरिबाला सिंह और समर्थ उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उन्होंने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। उन्होंने दावा किया था कि समर्थ को ट्विशा के चरित्र पर भी शक था। ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके शरीर पर चोट के निशान होने की बात सामने आई थी। मामला बढ़ता देख इसकी जांच भोपाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। पिछले दिनों जांच के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ को लेकर पूरी घटना के रिक्रिएशन उनके घर भी लेकर पहुंची थी।
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अदिति शर्मा
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