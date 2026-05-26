Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्विशा शर्मा केस: डिलीडेट चैट, सीसीटीवी फुटेज और बाइपोलर डिसॉर्डर का सच; समर्थ के किन दावों की जांच कर रही CBI

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

पुलिस ने हाल ही में समर्थ से 10 घंटे पूछताछ भी की थी जिसमें समर्थ ने कई बड़े दावे किए थे। अब सीबीआई सारे सबूतों को इकट्ठा कर इन्हें समर्थ के बयानों से मिलाने की कोशिश कर रही है। इनमें सबसे अहम डिजिटल एविडेंस जैसे डिलीटेज व्हाट्सऐप चैट, फोन कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज होने वाले हैं।

ट्विशा शर्मा केस: डिलीडेट चैट, सीसीटीवी फुटेज और बाइपोलर डिसॉर्डर का सच; समर्थ के किन दावों की जांच कर रही CBI

ट्विशा शर्मा की जांच सीबीआई ने संभाल ली है। सीबीआई ने भोपाल पुलिस से इस केस को अपने हाथ में लेते हुए एक नई एफआईआऱ दर्ज की है और सभी अह सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई है। इस दौरान ट्विशा का पति समर्थ सिंह 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने हाल ही में समर्थ से 10 घंटे पूछताछ भी की थी जिसमें समर्थ ने कई बड़े दावे किए थे। अब सीबीआई सारे सबूतों को इकट्ठा कर इन्हें समर्थ के बयानों से मिलाने की कोशिश कर रही है। इनमें सबसे अहम डिजिटल एविडेंस जैसे डिलीटेज व्हाट्सऐप चैट, फोन कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज होने वाले हैं।

समर्थ सिंह ने पूछताछ के दौरान ये माना था कि दोनों की शादी में तनाव था लेकिन प्रताड़ित करने की बात को नकार दिया। उसने ये भी दावा किया कि घटना वाले दिन भी दोनों के बीच सब सामान्य था। दोनों साथ में जिम गए फिर साथ में खाना खाया और फिर वॉक पर भी गए। पुलिस अब सारे कॉल रिकॉर्ड और फुटेज निकाल कर इन दावों की पुष्टि कर रही है। इस बीच समर्थ ने ट्विशा की प्रेग्नेंसी को लेकर भी बड़ा दावा किया। समर्थ ने बताया कि ट्विशा खुद बच्चा रखना नहीं चाहती थी जबकि वो तो पिता बनना चाहता था। समर्थ ने दावा किया कि ट्विशा ने खुद उससे उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से अबॉर्शन की बात कही थी और इसके प्रोसेस के लिए समर्थ खुद ट्विशा के साथ अस्पताल गया था। इसके बाद ट्विशा अपने मायके चली गई।

ट्विशा की चैट में अलग ही दावे

सीबीआई इन दावों की पुष्टि करने के लिए कुछ डिलीटेड व्हाट्सऐप चैट रिकवर करने में जुटी है। दरअसल इन चैट में ट्विशा ने कथित तौर पर अपने परिवार को बताया था कि उसे जॉब नहीं करने दी जा रही और ऑनलाइन करने के लिए भी मना किया जा रहा है। समर्थ ने इस बात से साफ इनकार किया है। उसका दावा है कि ट्विशा ने खुद नौकरी छोड़ी थी वो भी इसलिए ताकी दोनों आपस में कुछ समय बिता सके। उसने कहा, मार्च तक दोनों के बीच सब ठीक था ट्विशा के भाई की शादी खबर मिलने के बाद से चीजें बिगड़ने लगी। इसके अलावा व्हाट्सऐप चैट में ये भी कहा गया था कि समर्थ प्रेग्नेंसी पर शक कर रहा है। उसे लग रहा है कि बच्चे का पिता कोई और है।

इस बीच एक बड़ा सवाल ट्विशा की मेंटल हेल्थ को लेकर भी खड़ा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समर्थ ने दावा किया है कि ट्विशा बाइपोलर डिसॉर्डर का शिकार थी और व्यवहार में अचानक बदलाव आता था। इसके बाद पुलिस ने दो बड़े सवाल उठाए थे। पहला ये कि क्या ट्विशा के परिवार को जानकारी दी कि ट्विशा दिमागी तौर पर बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, शादी के कुछ महीनों बाद एक लड़की को दिमागी डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई। सीबीआई अब इशस बात की जांच में लगी है कि क्या ट्विशा की सहमति से उसका दिमागी इलाज चल रहा था और क्या उसे और उसके परिवार को पता था कि उसे कौन सी दवा दी जा रही है।

समर्थ का फोन भी बड़ा सबूत

इस बीच पुलिस समर्थ के फोन का डिलीट हुआ डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई को इससे भी अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह की भूमिका भी जांच का विषय है। समर्थ ने दावा किया था कि गिरिबाला सिंह अक्सर विवाद को सुलझाने में मदद करती थी। हालांकि ट्विशा की चैट में पता चला था कि गिरिबाला सिंह दोनों के झगड़े में हमेशा समर्थ का ही साथ देती थीं। सीबीआई अब सच पता करने के लिए फॉन रिकॉर्ट्स और डिलीटेड डेटा रिकवर करने के अलावा मेडिकल रिपोर्ट और लोगों के बयान दर्ज कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।