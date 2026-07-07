MP के राजगढ़ में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर, 20 फीट दूर उछलकर गिरे लोग; 5 की मौत
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली। ट्रक की टक्कर से बोलेरो में सवार लोग 20 फीट दूर उछलकर गिरे। हादसे का मंजर देख लोग सिहर उठे।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राजगढ़ क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में पांच की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर के बाद बोलेरो में सवार लोग 20 फीट दूर उछलकर गिरे। हादसे का खौफनाक मंजर देख लोग भी डर गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार लोग विक्षिप्त का इलाज करने कन्नौद जा रहे थे। हादसा आष्टा और शुजालपुर के बीच हुआ।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त बोलेरो में फंसे घायलों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में चार गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें सिविल अस्पताल आष्टा पहुंचाया गया। वहां से सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत होने पर भोपाल भेज दिया गया।
4 ने मौके पर दम तोड़ा, एक की इलाज के दौरान मौत
सीहोर जिले के आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर गोदी जोड़ के पास सोमवार भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल ही गए। इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई ओर एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
20 फीट दूर उलछकर गिरे लोग
मिली जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 3 लोग बोलेरो से उछलकर 15-20 फीट दूर गिरे, जबकि ड्राइवर की खून से सनी लाश गाड़ी में फंसी रही। हादसे में 2 लोगों के पैर टूट गए, जबकि अन्य के सिर में गंभीर चोटें आईं है।ड्राइवर स्टेयरिंग में फंसा था और लोग तड़प रहे थे, बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार अंदर फंस गए जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
हादसे के बाद का खौफनाक मंजर
बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां से गुजर रहे मंजूर अली ने भीड़ लगी देख रुके ओर पास जाकर देखा तो बोलेरो में सवार लोग लहूलुहान हालत में तड़प रहे थे। गाड़ी पूरी तरह पिचक चुकी थी। मौके पर मौजूद भीड़ में से कोई उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोलेरो में फंसे घायलों को बाहर निकाला इस समय ड्राइवर बुरी तरह स्टेयरिंग में फंसा हुआ था ओर एक व्यक्ति गाड़ी से दूर नाले में पड़ा मिला, उसे भी बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉ. अमित माथुर ने बताया कि पांचों शवों को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाया गया है। मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि मृतकों के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें थीं। हादसे में अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
आष्टा थाना प्रभारी हरीसिंह परमार ने बताया कि राजगढ़ जिले के भैयापुरा गांव निवासी बनेसिंह को इंजेक्शन लगवाने के लिए सभी लोग बोलेरो से वे सुबह करीब 11 बजे घर से निकले थे। हादसे में शामिल सभी लोग पेशे से किसान हैं। मृतकों की पहचान भगवान सिंह (55) पिता देवचंद, अमर सिंह (45) पिता कालूराम, बने सिंह (22) पिता देवीराम, देवीराम (60) पिता काशीराम और गुलाबचंद (37) पिता बावरलाल के रूप में हुई है। घायलों में राजाराम और इंदर सिंह का इलाज सीहोर के राणा उदय अस्पताल में चल रहा है। वहीं, गंभीर रूप से घायल राधेश्याम और हेमराज को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन