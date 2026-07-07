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MP के राजगढ़ में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर, 20 फीट दूर उछलकर गिरे लोग; 5 की मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़
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मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली। ट्रक की टक्कर से बोलेरो में सवार लोग 20 फीट दूर उछलकर गिरे। हादसे का मंजर देख लोग सिहर उठे।

MP के राजगढ़ में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर, 20 फीट दूर उछलकर गिरे लोग; 5 की मौत

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राजगढ़ क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में पांच की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर के बाद बोलेरो में सवार लोग 20 फीट दूर उछलकर गिरे। हादसे का खौफनाक मंजर देख लोग भी डर गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार लोग विक्षिप्त का इलाज करने कन्नौद जा रहे थे। हादसा आष्टा और शुजालपुर के बीच हुआ।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त बोलेरो में फंसे घायलों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में चार गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें सिविल अस्पताल आष्टा पहुंचाया गया। वहां से सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत होने पर भोपाल भेज दिया गया।

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4 ने मौके पर दम तोड़ा, एक की इलाज के दौरान मौत

सीहोर जिले के आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर गोदी जोड़ के पास सोमवार भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल ही गए। इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई ओर एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

20 फीट दूर उलछकर गिरे लोग

मिली जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 3 लोग बोलेरो से उछलकर 15-20 फीट दूर गिरे, जबकि ड्राइवर की खून से सनी लाश गाड़ी में फंसी रही। हादसे में 2 लोगों के पैर टूट गए, जबकि अन्य के सिर में गंभीर चोटें आईं है।ड्राइवर स्टेयरिंग में फंसा था और लोग तड़प रहे थे, बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार अंदर फंस गए जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

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हादसे के बाद का खौफनाक मंजर

बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां से गुजर रहे मंजूर अली ने भीड़ लगी देख रुके ओर पास जाकर देखा तो बोलेरो में सवार लोग लहूलुहान हालत में तड़प रहे थे। गाड़ी पूरी तरह पिचक चुकी थी। मौके पर मौजूद भीड़ में से कोई उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोलेरो में फंसे घायलों को बाहर निकाला इस समय ड्राइवर बुरी तरह स्टेयरिंग में फंसा हुआ था ओर एक व्यक्ति गाड़ी से दूर नाले में पड़ा मिला, उसे भी बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉ. अमित माथुर ने बताया कि पांचों शवों को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाया गया है। मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि मृतकों के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें थीं। हादसे में अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

आष्टा थाना प्रभारी हरीसिंह परमार ने बताया कि राजगढ़ जिले के भैयापुरा गांव निवासी बनेसिंह को इंजेक्शन लगवाने के लिए सभी लोग बोलेरो से वे सुबह करीब 11 बजे घर से निकले थे। हादसे में शामिल सभी लोग पेशे से किसान हैं। मृतकों की पहचान भगवान सिंह (55) पिता देवचंद, अमर सिंह (45) पिता कालूराम, बने सिंह (22) पिता देवीराम, देवीराम (60) पिता काशीराम और गुलाबचंद (37) पिता बावरलाल के रूप में हुई है। घायलों में राजाराम और इंदर सिंह का इलाज सीहोर के राणा उदय अस्पताल में चल रहा है। वहीं, गंभीर रूप से घायल राधेश्याम और हेमराज को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।

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रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

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