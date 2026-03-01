Hindustan Hindi News
हाईवे पर दौड़ती मौत! MP में कार को 1.5 KM तक घसीटता रहा ट्रक, डरा देगा VIDEO

Mar 01, 2026 11:36 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
एमपी में ग्वालियर हाईवे पर दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। एक ट्रक कार को टक्कर मारने के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कार में एसएसएफ अधिकारी सवार थे।

हाईवे पर दौड़ती मौत! MP में कार को 1.5 KM तक घसीटता रहा ट्रक, डरा देगा VIDEO

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा ग्वालियर हाईवे पर खौफनाक मंजर सामने आया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार ट्रक के आगे फंस गई, लेकिन ड्राइवर ट्रक रोकने की बजाय कार को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटता ले गया। कार में एसएएफ के अधिकारी सवार थे,जो बटालियन में पदस्थ हैं और ओरछा से आ रहे थे। इस घटना का वीडियो सामने आया है।

घटना टेकनपुर सीमा के बाहर बझेरा गांव की पुलिया के पास की है। जानकारी के अनुसार, नेक्सॉन कार MP07-ZG-9779 में तीन लोग सवार थे। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद तीनों लोग सुरक्षित बच गए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मंजर

प्रत्यक्षदर्शी सेबू गुर्जर ने बताया कि अपनी बुलेट से ट्रक का पीछा किया। लगातार चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ अन्य राहगीरों ने भी ट्रक को रोकने की कोशिश की। करीब डेढ़ किलोमीटर तक कार को घसीटने के बाद ड्राइवर ने कार को सड़क किनारे छोड़ दिया और भागने की कोशिश की।

लोगों ने ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई की

कुछ देर पीछा करने के बाद लोगों ने ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर की पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि कार में एसएएफ के अधिकारी सवार थे। जो बटालियन में पदस्थ हैं और ओरछा से आ रहे थे। फिलहाल इस मामले में कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है।

वीडियो में दिख रहा है कि कार ड्राइवर लगातार ट्रक पर हाथ पटक रहा है।ट्रक रोक दे…की गुहार लगा रहा है है, पर ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। कुछ राहगीरों ने कार से भी वीडियो बनाया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ट्रक ड्राइवर बार-बार लहराते हुए गाड़ी को घसीट रहा है।बाद में उसने एक खंती की तरफ ले जाकर गाड़ी को पटक दिया।

इस संबंध में आंतरी थाना प्रभारी गीतेश शर्मा ने कहा कि मामले में कोई भी रिपोर्ट करने नहीं आया है। यदि कोई आता है तो मामला दर्ज किया जाएगा। ट्रक को बिलौआ क्षेत्र में रोक लिया गया है।

रिपोर्ट-अमित कुमार

Gaurav Kala

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

