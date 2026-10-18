बाएं ट्रक मोड़ा तो 15 मरे, सीधा जाता तो सैकड़ों चपेट में आते; शीतला माता मंदिर हादसे की 5 बड़ी बातें
इस दर्दनाक और भयानक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। वहीं 26 लोगों के घायल हैं। हादसे के दौरान देर रात करीब डेढ बजे श्रद्धालु 125 साल पुराने शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए सड़क किनारे लाइन में लगे थे। लेकिन तभी यह हादसा हो गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार देर रात तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 41 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक और भयानक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। वहीं 26 लोग घायल हैं। हादसे के दौरान देर रात करीब डेढ बजे श्रद्धालु 125 साल पुराने शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए सड़क किनारे लाइन में लगे थे। लेकिन तभी यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा और भयानक होता, अगर सही समय पर ड्राइवर… जानिए शीतला माता मंदिर हादसे से जुड़ीं बड़ी बातें।
- 1- जानिए शीतला माता मंदिर में कैसे हुआ हादसा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के अनुसार, नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। चीनौर की ओर से आ रहा ट्रक ढलान पर अनियंत्रित होकर मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया। इस एक्सीडेंट में 41 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
- 2- अगर ऐसा होता, तो 600-700 श्रद्धालु चपेट में आ सकते थे
मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने की आशंका है। गिरफ्तारी के बाद ट्रक ड्राइवर ने भी यही बताया। न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ड्राइवर ने ट्रक को काबू करने के प्रयास में वाहन को बाईं ओर मोड़ दिया। लेकिन, अगर ट्रक सीधे आगे बढ़ता तो 600 से 700 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ सकते थे।
- 3- जहां नहीं पहुंच सकती साइकिल, कहां से आ गया ट्रक?
ट्रॉमा सेंटर के बाहर एकत्र मृतकों के परिजनों ने सवाल उठाया कि भारी ट्रक उस स्थान तक कैसे पहुंच गया, जहां उनके अनुसार साइकिल ले जाना भी मुश्किल है। लोगों के मुताबिक, मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था है। ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी ट्रक के प्रवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
- 4- आठ पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित
मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में लापरवाही के मामले में झांसी रोड के सीएसपी रवि भदौरिया को तत्काल हटाने तथा आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। निलंबन के निर्देश झांसी रोड और आंतरी थानों के प्रभारियों, यातायात पुलिस के अधिकारियों तथा अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दिए गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक दिलबाग सिंह और ट्रक मालिक मोहित सिंह को पकड़ लिया है।
- 5- PM-CM ने किया मुआवजे का ऐलान, कुल रकम कितनी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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