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छिंदवाड़ा-बैतूल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप की टक्कर; 6 लोगों की मौत और 20 घायल

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
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सोमवार सुबह छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई।  इस हादसे मे 6 लोग की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए।

छिंदवाड़ा-बैतूल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप की टक्कर; 6 लोगों की मौत और 20 घायल

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह ऐ दर्दनाक हादसा हो गया जंहा एक पिकअप वाहन की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार मजदूर दूर जा गिरे, हादसे में 6 लोगों के मौत की सूचना है तो वहीं करीब 20 मजदूर घायल बताये जा रहे है, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं है ओर घायलों को 108 की सहायता से जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है।

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। टक्कर के बाद पिकअप घर में जा घुसी। इस दौरान मकान में मौजूद 3 लोग भी बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद घायलों को स्थानीय लोगों ने भी अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हादसा छिंदवाड़ा जिले के बेतुल नेशनल हाइवे टेमनी खुर्द के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है।

शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है। सावरी चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर है। पिकअप वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, 108 की 6 गाड़ियां भेजी गई हैं।

रिपोर्ट - विजेंद्र यादव

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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