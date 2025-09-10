जान से मारने की कोशिश, अब AI से बनाईं अश्लील फोटो शेयर कर रहा; पत्नी ने पति पर लगाए कई आरोप

नंदिनी के मुताबिक पुलिस कंप्लेन के बाद अरविंद ने उसे मारने की कोशिश की। अरविंद ने गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। अब वह मेरी अश्लील तस्वीरों को रिश्तेदारों को शेयर कर रहा है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पति द्वारा अपनी पत्नी की एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरों को रिश्तेदारों को शेयर करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पुलिस कंप्लेन करी तो बेहद चौकाने वाले मामले सामने आए। पहला, उसके पति ने शादीशुदा होने के बावजूद उससे धोखे से शादी की। दूसरा, उसे जान से मारने की कोशिश करना। तीसरा, पीड़ित महिला को ब्लैकमेल और रिश्तेदारों में बदनाम करना।

पीड़ित महिला का नाम नंदिनी है। पीड़िता ने पुलिस कंप्लेन में बताया, अरविंद परिहार नामक आदमी से उसने करीब दो साल पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद मामला खुला तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। अपने साथ हुए धोखे की बात जानकर नंदिनी ने अरविंद के साथ न रहने का फैसला किया और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।

नंदिनी के मुताबिक पुलिस कंप्लेन के बाद अरविंद ने उसे मारने की कोशिश की। अरविंद ने गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल से सजा काटने के बाद अरविंद ने नंदिनी के एआई से बनाए गए अश्लील फोटो रिश्तेदारों में शेयर करने शुरू कर दिए। नंदिनी ने बताया कि उसका पति ऐसा करके मुझे ब्लैकमेल और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अरविंद अपनी पहली पत्नी पूजा परिहार के साथ रह रहा है। उसके साथ उसका एक बेटा भी है।

सीएसपी हिना खान ने बताया, एक महिला अपने पति और उसकी पहली पत्नी के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी। उसने बताया कि उसके पति और उसके बीच विवाद चल रहा है। पति उसे विवाद का राजीनामा करने के लिए दबाव डाल रहा है। मना करने पर उसकी असली फोटो और वीडियो वायरल कर दी हैं। महिला की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।