शादी से पहले कई बार बनाए संबंध, कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता; आदिवासी युवती से रेप का आरोपी अरेस्ट
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शादी का वादा कर एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते,सब कुछ एक साजिश में बदल गया। शादी का वादा कर एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई आशीष पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
आरोप है कि शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र में कान्हा चेलानी नाम के एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर एक आदिवासी युवती के साथ दैहिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी कान्हा चेलानी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिलाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यहां तक कि 14 फरवरी 2026 को शादी की तारीख तय हुई और कार्ड भी छप गए, लेकिन ऐन वक्त पर आरोपी और उसके परिवार ने जाति का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कान्हा चेलानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई आशीष पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को पीड़िता ने थाने पर आकर शिकायत दी था कि शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है। उक्त मामले में आरोपी के भाई को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वही मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव