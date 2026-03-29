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शादी से पहले कई बार बनाए संबंध, कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता; आदिवासी युवती से रेप का आरोपी अरेस्ट

Mar 29, 2026 12:55 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शादी का वादा कर एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया। 

शादी से पहले कई बार बनाए संबंध, कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता; आदिवासी युवती से रेप का आरोपी अरेस्ट

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते,सब कुछ एक साजिश में बदल गया। शादी का वादा कर एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई आशीष पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

आरोप है कि शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र में कान्हा चेलानी नाम के एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर एक आदिवासी युवती के साथ दैहिक शोषण किया गया और जब शादी की बारी आई तो जाति का हवाला देकर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी कान्हा चेलानी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिलाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यहां तक कि 14 फरवरी 2026 को शादी की तारीख तय हुई और कार्ड भी छप गए, लेकिन ऐन वक्त पर आरोपी और उसके परिवार ने जाति का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कान्हा चेलानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई आशीष पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को पीड़िता ने थाने पर आकर शिकायत दी था कि शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है। उक्त मामले में आरोपी के भाई को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वही मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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