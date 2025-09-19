मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार बनी जानलेवा, एसयूवी की टक्कर से चार की मौत; दो घायल

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे का मंजर: कैसे हुई यह त्रासदी? यह दुखद घटना गुरुवार रात करीब 7:30 बजे सीधी जिले के बाहरी बाइपास के पास हुई, जो जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पुलिस के अनुसार, ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, क्योंकि उसमें से मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक कार्यक्रम के लिए टेंट का सामान उतारा जा रहा था। लेकिन, नियति को कुछ और ही मंजूर था। तेज रफ्तार में आ रही एक एसयूवी ने पीछे से ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य तीन घायलों को तुरंत रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं, ट्रक से सामान उतार रहे एक मजदूर की भी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

मृतकों और घायलों की पहचान डीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में मृतकों की पहचान गीता जायसवाल (55), धर्मेंद्र जायसवाल (25), प्रिंस जायसवाल (30) और सोहेब खान (18) के रूप में हुई। गीता, धर्मेंद्र और प्रिंस स्थानीय निवासी थे, जबकि सोहेब सागर जिले का रहने वाला था। घायलों में अजय जायसवाल (20) और बालकृष्ण प्रजापति (30) शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।