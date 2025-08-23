MP में दर्दनाक हादसा, राजा बाबा वॉटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 2 दोस्त डूबे, दोनों की मौत

मध्य प्रदेश के सतना जिले में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। परसमनिया पठार स्थित प्रसिद्ध राजा बाबा वॉटरफॉल में पिकनिक मनाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद कर लिए हैं।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। परसमनिया पठार स्थित प्रसिद्ध राजा बाबा वॉटरफॉल में शुक्रवार शाम पिकनिक मनाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। शनिवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। युवकों के साथी रात तक उनकी तलाश करते रहे और फिर देर रात पुलिस को सूचना दी थी।

यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुआ। उचेहरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला गांव के 8 दोस्त- बालकृष्ण कुशवाहा, अभिषेक उर्फ आयुष कुशवाहा, कुसुमलाल कुशवाहा, पुष्पराज कुशवाहा, जीवनलाल विश्वकर्मा, सतीश कुशवाहा, अजय कुशवाहा और शिवम कुशवाहा तीन बाइक पर सवार होकर राजा बाबा वॉटरफॉल पहुंचे थे।

बैरिकेड्स तोड़कर मौत के मुंह में गए मानसून के कारण उफान पर चल रहे झरने के खतरे को देखते हुए वन विभाग ने वहां सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं। लेकिन दोस्तों के समूह में से कुछ युवक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर नहाने के लिए झरने के कुंड में उतर गए। इसी दौरान 22 साल का बालकृष्ण कुशवाहा और 19 साल का अभिषेक उर्फ आयुष कुशवाहा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें डूबता देख उनके साथियों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे असफल रहे। दोनों युवक उनकी आंखों के सामने ही डूब गए।

एसडीआरएफ ने सुबह निकाले शव हादसे के बाद घबराए हुए बाकी 6 दोस्त देर रात उचेहरा थाना पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रात में ही सर्च अभियान शुरू कर दिया। पुलिस को मौके से डूबे हुए युवकों के कपड़े और अन्य सामान मिले हैं।