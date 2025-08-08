सिवनी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ यात्रियों को मारी टक्कर; दो की मौत

मध्य प्रदेश में सिवनी में तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ यात्रियों के ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी। इस हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हैं। पुलिस जांच में जुटी है।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक दर्दनाक हादसे ने कांवड़ यात्रा की खुशियों को मातम में बदल दिया। गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ यात्रियों के ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु वाराणसी से गंगाजल लेकर महाराष्ट्र के अकोला लौट रहे थे।

रात के सन्नाटे में हुआ बड़ा हादसा हादसा नेशनल हाईवे पर रात करीब 11:30 बजे हुआ। बांदोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने बताया कि तेज रफ्तार डंपर ने पहले यात्रियों का सामान ढो रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी और फिर आगे पैदल चल रहे कांवड़ियों को कुचल दिया। इस भयानक हादसे में दो श्रद्धालु, बांदुवन और अविनाश कोहरे, जो दोनों अपनी तीसरी दहाई में थे, ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घायलों की हालत गंभीर हादसे में नौ अन्य कांवड़ियों को गंभीर चोटें आईं। इनमें से दो की हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा ने बताया कि 30-35 कांवड़ियों का जत्था वाराणसी से गंगाजल लेकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने पहले ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी और फिर आगे चल रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया।