शादी से लौट रहे थे मां-बेटे, तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत; MP में दर्दनाक हादसा

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Tragic accident in Madhya Pradesh mother and son killed on the spot after being crushed by a speeding dumper
Sat, 29 Nov 2025 05:29 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी फिर उन्हें रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसा पुरानी छावनी स्थित निरावली पॉइंट पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने पीछा कर आरोपी डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मोती झील कृष्णा पहाड़ी निवासी चमेली बघेल पत्नी अतर सिंह बघेल अपने बेटे धर्मेंद्र बघेल के साथ दोपहर एक कार्यक्रम में शामिल होकर कैलारस से लौट रही थीं। दोनों जैसे ही निरावली पॉइंट के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही धर्मेंद्र और उसकी मां हवा में उछले और सड़क पर गिरे, जिससे डंपर का पहिया उनके ऊपर से निकल गया। पहिया निकलते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल शव को निगरानी में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। शवों का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर के पहिए के नीचे आकर करीब 20 फीट तक बाइक घिसटता चला गया। हादसे के बाद आरोपी डंपर चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने उसे पकड़ लिया और तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया।

पता लगा है कि मृतक धर्मेंद्र व उसकी मां पूरे परिवार के साथ मुरैना के कैलारस में अपनी बुआ के यहां भाई की शादी में गया था। दो अलग-अलग बाइक पर सवार होकर परिवार वापस लौट रहा था। एक बाइक पर धर्मेंद्र और उसकी मां थी, जबकि दूसरी बाइक पर उसका भाई सूरज व अन्य परिजन थे। इस मामले में पुरानी छावनी थाना प्रभारी संतोष यादव का कहना है कि सड़क हादसे में एक मां-बेटे की मौत हुई है। शवों को नि​गरानी में लेकर डेड हाउस में रखवा दिया गया है। डंपर चालक को पकड़ लिया गया है।

