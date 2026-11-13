मध्य प्रदेश में कार और बोलेरो में टक्कर, कांग्रेस नेता समेत 2 की मौत
मध्य प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में कांग्रेस नेता समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की बोलेरो से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में बुरहानपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय महाजन समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। हादसा लछोरा गांव के पास हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं और उनके साथियों की कार की बोलेरो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार पलट गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक, बुरहानपुर जिले के खकनार निवासी अजय महाजन अपने साथियों के साथ पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता अरुण यादव के यहां आयोजित दीवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटते समय उनकी कार लछोरा गांव के करीब एक बोलेरो से टकरा गई। कार में अजय महाजन के साथ सुनील और चार अन्य लोग भी सवार बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए।
हादसे के बाद दोनों पक्षों में विवाद
इस सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर एक और विवाद की स्थिति बन गई। सामने आई जानकारी के अनुसार, कार और बोलेरो में सवार लोगों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। आरोप है कि बोलेरो में सवार लोगों ने घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची एंबुलेंस को वापस लौटा दिया। इतना ही नहीं, लाठियां निकालकर धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। इस घटनाक्रम के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खंडवा जिला अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय महाजन का नाम भी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुरहानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और परिचितों में शोक का माहौल है। पुलिस हादसे के कारणों और दुर्घटना के बाद हुए विवाद की जांच कर रही है। बोलेरो सवारों पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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