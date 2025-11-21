ग्वालियर में भीषण हादसा, ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से बंगाल के 3 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ग्वालियर-झांसी हाइवे पर स्थित जोरासी घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 19 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी मृतक और घायल पश्चिम बंगाल के रहने वाल थे और बिजली टावर बनाने का काम करते थे।
यह हादसा बिलौआ थाना क्षेत्र की जोरासी घाटी पर हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल पांच लोग सवार थे। मृतकों की पहचान अलकश शेख, मुस्तगिन आलम और दुरेश सरकार के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मासूम शेख गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही बिलौआ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को तत्काल ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और तीनों शवों को भी एंबुलेंस की सहायता से ग्वालियर भेजा गया। हादसे के कारण हाइवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने धीरे धीरे हटवाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ित पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वे यहां रहकर बिजली लाइन के टावर बनाने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि वे ट्रैक्टर ट्रॉली से कहीं बिजली टावर बनाने के लिए जा रहे थे, तभी जोरासी घाटी पर यह हादसा हो गया।
बिलौआ थाना प्रभारी इला टंडन ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत हुई है। एक घायल है, जिसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि सभी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और टावर बनाने का काम करते थे। फरार चालक की तलाश की जा रही है।