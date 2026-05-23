पानी भरने गईं तीन मासूम कुएं में डूबीं, एक-दूसरे को बचाने में तीनों की मौत; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
राधा आदिवासी उम्र 12 वर्ष, अमृता आदिवासी उम्र 12 वर्ष और तनु आदिवासी उम्र 13 वर्ष गांव से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर पानी भरने गई थीं। बताया जा रहा है कि पानी भरने के दौरान बच्चियां कुएं में नहाने लगीं।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शनिवार सुबह पानी भरने गई तीन मासूम बच्चियों की कुंए में डूबने से मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़े ओर ग्रामीणों ने तीनों बच्चियों को कुएं से बाहर निकाल कर उन्हें तत्काल गैरतगंज सिविल अस्पताल ले गए जंहा डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई। मृत बच्चियों में राधा और तनु बहनें थीं।
एक ही गांव की तीन बच्चियों की एक साथ मौत से पूरा गांव सदमे में है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी गढ़ी का अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की है,पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने को कहा है।
तीनों वहां पर नहाने लगीं
रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के ग्राम सगौर में शनिवार सुबह करीब 11 बजे तीन आदिवासी बच्चियां गांव से एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं में पानी भरने गई थीं, इस दौरान तीनों वहां पर नहाने लगीं इस बीच एक बच्ची का पैर फिसल गया ओर वह कुएं में गिर गई उसे डूबता देख बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी कुएं में उतर गई ओर वह भी डूबने लगी, यह देख तीसरी बच्ची भी कुएं में उतर गई और तीनों पानी में समा गईं।
ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे
तीनो बच्चियों की पहचान राधा पिता हलके राम (12 वर्ष), अमृता पिता रामगोपाल (12 वर्ष) और तनु पिता हलके राम (13 वर्ष) के रूप में हुई। घटना के समय साथ में मौजूद बच्ची अमीना घबराकर गांव पहुंची और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बच्चियों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने क्या बताया?
एसडीओपी बेगमगंज सोनाली गुप्ता ने बताया कि गांव गैरतगंज में चार बच्चियां कुंए से पानी भरने गई थी, इस दौरान तीन बच्चियां नहाने लगी ओर एक गहरे पानी में उतर गई और डूबने लग गई जिसे बचाने में दो और बच्चिया भी पानी में चली गई, इनके के साथ एक चौथी बच्ची थी जो उन्हें डूबता देख उसने दौड़कर गांव वालों को सूचना दी गांव वाले मौके पर पहुंचे और बच्चियों को कुएं से बाहर निकाला सूचना मिलये ही पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर जांच पड़ताल में लग गई, फिलहाल तीनों बच्चियों का अस्पताल में पीएम कराया जाएगा उसके बाद शव परिजनों को सोपे पर जाएंगे।
रिपोर्ट - विजेन्द्र याद
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