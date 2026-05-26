MP में मौत का कुआं; खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 5 की मौत, 2 बच्चे भी दबे
एमपी के पन्ना में कुएं लिए खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से पांच मजदूरों की मौत हो गई और 2 बच्चे दब गए। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अजयगढ़ जनपद के बीहरपुरवा गांव में खेत पर खोदे जा रहे कुएं की मिट्टी अचानक भरभराकर धंस गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे भी मलबे में दबने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया।
खेत में पिछले करीब 10 दिनों से 7 मजदूरों द्वारा कुएं की खुदाई की जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक मिट्टी धंसने से पूरा घटनाक्रम मातम में बदल गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई और दो बच्चे दब गए। एक शव बरामद कर लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, खुदाई के दौरान दो मजदूर पानी पीने के लिए ऊपर आए ही थे कि अचानक कुएं की मिट्टी भरभराकर धंस गई और अंदर काम कर रहे 5 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में दबे मजदूरों के नाम चुन्नू यादव, राजकुमार यादव, आशीष यादव, चुनवाद पाल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान राजकुमार यादव का शव बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी 4 मजदूरों की तलाश जारी है।
हादसे ने खड़े किए कई सवाल
घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम, राजस्व विभाग और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
स्थानीय जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर कुएं की खुदाई हो रही थी, वहां की मिट्टी भुसभुसी और कमजोर थी। तकनीकी नजरिए से ऐसे स्थान पर गहरी खुदाई करना पहले से ही हादसे को न्योता देने जैसा माना जाता है और आखिरकार वही हुआ।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह खुदाई किस आधार पर कराई जा रही थी? क्या कुएं की खुदाई व्यक्तिगत अनुमति लेकर करवाई जा रही थी या फिर किसी शासकीय योजना के तहत काम चल रहा था? यदि मिट्टी की स्थिति जोखिमभरी थी तो क्या कोई तकनीकी निरीक्षण या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था?
पांच की मौत, दो बच्चे दबे
पांच की मौत के बीच दो बच्चे मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह हादसा केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि संभावित लापरवाही और जवाबदेही का बड़ा मामला बनता दिखाई दे रहा है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही पर टिकी हैं।
रिपोर्ट- जयप्रकाश
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