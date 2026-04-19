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अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए 4 लोग; सभी की मौत

Apr 19, 2026 02:14 pm ISTMohammad Azam पीटीआई, भोपाल
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मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां करणपाथर में ट्रैक्ट्रर ट्रॉली पलटने से चार की मौत हो गई। ट्रैक्टर डिंडोरी से अनूपपुर पिसी हुई गिट्टी लेने गया था। करणपाथर के स्टेशन हाउस ऑफिसर बीरेंद्र वरकाडे ने पत्रकारों को बताया कि ट्रैक्टर से नियंत्रण हट गया।

अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए 4 लोग; सभी की मौत

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां करणपाथर में ट्रैक्ट्रर ट्रॉली पलटने से चार की मौत हो गई। ट्रैक्टर डिंडोरी से अनूपपुर पिसी हुई गिट्टी लेने गया था। करणपाथर के स्टेशन हाउस ऑफिसर बीरेंद्र वरकाडे ने पत्रकारों को बताया कि ट्रैक्टर से नियंत्रण हट गया और वह सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और पलटे हुए ट्रैक्टर को हटाने के प्रयास शुरू कर दिए। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके शवों को बाहर निकालने का काम जारी है; उन्होंने आगे कहा कि माना जा रहा है कि ये पीड़ित डिंडोरी के रहने वाले थे।

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करनपठार थाना प्रभारी बीरेंद्र वरकड़े ने बताया कि इस दुर्घटना में इंजन के नीचे दबने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा सभी मृतक डिंडोरी के करंजिया से गिट्टी लाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि थाना करनपठार पुलिस मौके पर मौजूद है और पलटे हुए ट्रैक्टर को हटाने का प्रयास जारी है। वरकड़े ने बताया कि मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सभी मृतक डिंडोरी के बताए जा रहे हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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