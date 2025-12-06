'ब्राह्मण की बेटी' चाहने वाले IAS को लेकर नया खुलासा, प्रमोशन पाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा करने का आरोप

Hindustan Hindi News
Dec 06, 2025 01:07 pm ISTSourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायालय के एक सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने झूठे कोर्ट फैसलों से जुड़ी एक ऐसी साज़िश के खुलासा होने का दावा किया है, जो कथित तौर पर संतोष वर्मा को बरी करवाने और उसके बाद IAS (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) में उनको प्रमोशन दिलवाने के लिए रची गई थी। राठौर ने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वर्मा और जज विजेंद्र सिंह रावत ने मिलकर दो झूठे फैसले हासिल किए। राठौर ने कहा कि वर्मा के खिलाफ उनकी पत्नी ने इंदौर में एक मामला दर्ज कराया था, और यह पूरी साजिश उन्हें इसी मामले से बरी करवाने के लिए रची गई थी।

‘जज के साथ मिलीभगत कर रची साजिश’

इस बारे में ANI से बात करते हुए राठौर ने कहा, 'IAS अवार्डी संतोष वर्मा के खिलाफ शहर के लसूड़िया थाने में उनकी पत्नी ने एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें वे आरोपी थे। लेकिन DPC (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) के साथ-साथ IAS अवार्ड के लिए क्वालिफाई करने वास्ते उन्हें इस मामले में बरी होने की जरूरत थी। सबूत बताते हैं कि ऐसे में उन्होंने जज के साथ मिलकर दो झूठे फैसले तैयार करने की साजिश को अंजाम दिया।' इसके अलावा, राठौर ने कहा कि जब दस्तावेजों में हेरफेर का मामला सामने आया, तो IAS अधिकारी वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई और वह काफी समय तक न्यायिक हिरासत में भी रहे। बाद में, उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।

'गिरफ्तारी से बचने लगाई अग्रिम जमानत याचिका'

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने जांच की और जज विजेंद्र सिंह रावत के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाने से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी ली। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा, 'हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को मंजूरी दी और लगभग 15 दिन पहले जांच को भी मंजूरी दी, उसी समय जब जज को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद, उनकी गिरफ्तारी की आशंका थी, इसलिए, अग्रिम जमानत पाने के लिए जज विजेंद्र सिंह रावत ने अपने वकीलों की मदद से एक याचिका (अग्रिम जमानत के लिए) दायर की, जिसे शुक्रवार (5 दिसंबर) को एडिशनल सेशन जज प्रकाश केसर ने मंज़ूर कर लिया।'

‘वर्मा की गिरफ्तारी हुई और वह न्यायिक हिरासत में भी रहे’

सरकारी वकील के अनुसार, 'उस मामले के सामने आने के बाद, संतोष वर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई, और वह काफी समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। यह मामला MG रोड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है।'

जज ने पुलिस से कहा- मैंने जारी नहीं किए वो ऑर्डर

सरकारी वकील ने आगे कहा कि संतोष वर्मा की पत्नी द्वारा लसूड़िया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया मूल मामला अभी भी चल रहा है और पेंडिंग है। इस मामले का एक खास पहलू यह है कि आज तक इसमें कोई और डेवलपमेंट या गवाहों के बयान नहीं हुए हैं। फिर भी, इस मामले में दो जाली फैसले पेश किए गए। बाद में, यह मामला तब सामने आया जब संतोष वर्मा की पत्नी ने इसकी शिकायत की और जज विजेंद्र सिंह रावत ने खुद एमजी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने वे दोनों ऑर्डर जारी नहीं किए थे।

ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए वर्मा

खास बात यह है कि IAS वर्मा हाल ही में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण सुर्खियों में हैं, जिसके चलते उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज़ (कंडक्ट एंड डिसिप्लिन) रूल्स के उल्लंघन के लिए शो-कॉज़ नोटिस मिला है।

IAS अधिकारी वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में हुए मध्य प्रदेश AJJAKS (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ) के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘एक परिवार में एक व्यक्ति को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान न कर दे या वह उससे संबंध न बना ले।’, उन्हें जारी नोटिस में कहा गया कि यह टिप्पणी सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाती है और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।

नोटिस में लिखा था, 'पहली नजर में आपकी टिप्पणी, सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने और आपसी दुश्मनी पैदा करने की कोशिश लगती है। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है और अनुशासनहीनता, मनमानी और गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है।'

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
