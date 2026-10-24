टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के तार इंदौर तक पहुंचे, 11वां संदिग्ध दबोचा गया
मुंबई क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग मामले में इंदौर से 11वें संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग नेटवर्क की मदद कर रहा था।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मामले में अब इंदौर से 11वें संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों को शक है कि हिरासत में लिया गया शख्स कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क को आर्थिक या अन्य तरह की मदद पहुंचाने में शामिल हो सकता है। पुलिस अब आरोपी की भूमिका, अन्य आरोपियों से संपर्क और हमले से पहले व बाद की गतिविधियों की जांच कर रही है।
इंदौर से दबोचे संदिग्ध की पहचान बाकी
सूत्रों की मानें तो मामले की जांच केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिन्होंने कथित तौर पर अभिनेता की कार पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस हथियारों की व्यवस्था करने, हमले से पहले रेकी करने, आरोपियों की आवाजाही और वारदात के बाद उनके भागने के इंतजाम में शामिल लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इंदौर से पकड़े गए संदिग्ध की पहचान और कथित भूमिका को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
गुजरात से बरामद किए गए हथियार
इस बीच पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने हमलावरों की ओर से कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए 2 हथियार और 10 कारतूस गुजरात के सूरत से बरामद किए हैं। शनिवार को एक अधिकारी ने बताया कि जांच टीम ने शुक्रवार को स्पेशल अभियान के तहत छापेमारी की। इस दौरान उक्त हथियार बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच की टीमों ने हमलावरों को हथियार उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी जुटाई।
हथियार सप्लायरों का पता लगा रही जांच टीम
क्राइम ब्रांच की टीम सूरत में एक ठिकाने तक पहुंची जहां से हथियार बरामद किए। बरामद हथियारों और कारतूसों को फॉरेंसिक जांच और बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि बदामद हथियारों से चलाई गोलियां घटनास्थल से मिले खाली कारतूसों से मेल खाती हैं या नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच हथियारों की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों और कड़ियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
दो हमलावरों ने की थी गोलीबारी
बता दें कि टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में दो हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार से निकल रहे थे। हमलावरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए थे। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल बाल बच गए थे लेकिन उनका ड्राइवर और राहगीर घायल हो गए थे।
रिर्पोट- हेमंत
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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