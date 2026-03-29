MP में रेडियो कॉलर लगे बाघ को जहर देकर मार डाला, फिर गड्ढे में गाड़ दी लाश; 5 लोग गिरफ्तार

MP में रेडियो कॉलर लगे बाघ को जहर देकर मार डाला, फिर गड्ढे में गाड़ दी लाश; 5 लोग गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास रेडियो कॉलर लगे एक बाघ को कथित रूप से जहर देकर मारने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास रेडियो कॉलर लगे एक बाघ को कथित रूप से जहर देकर मारने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बाघ का शव शुक्रवार को छिंदवाड़ा पश्चिम संभाग के राजस्व क्षेत्र में एक गड्ढे में दबा हुआ मिला।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) की क्षेत्र डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, ''यह बाघ दिसंबर 2004 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाया गया था और उसने रिजर्व क्षेत्र के बाहर अपना इलाका बना लिया था। पशु को जहर देने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।''
आरोपी अवैध अफीम की खेती में भी संलिप्त
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बाघ के शिकार में जहर मिलाया था। उनका दावा है कि बाघ द्वारा मवेशी मारने से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध अफीम की खेती में भी संलिप्त हैं।
पर्यावरण, वन मंत्रालय से की शिकायत
इस बीच, वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने शनिवार को इस मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा मध्य प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को औपचारिक शिकायत भेजी है। दुबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 3 मार्च से रेडियो कॉलर की गतिविधि नहीं दिख रही थी, लेकिन वन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा, "बाघ को शिकारियों ने जहर दिया और उसका शव छिंदवाड़ा दक्षिण वन मंडल के सांगा खेड़ा गांव क्षेत्र में गड्ढे में दबा मिला। यह केवल शिकार का मामला नहीं, बल्कि प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता का उदाहरण है।"
दुबे ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एसटीआर की क्षेत्र डायरेक्टर राखी नंदा को हटाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक मध्य प्रदेश में 14 बाघों की मौत हो चुकी है।