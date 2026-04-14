MP में रील बनाने के चक्कर में बाइक सवार तीन युवकों की मौत, 2 घायल; खड़े ट्रेलर में जा घुसी बाइक
मौके पर एक पिस्टल भी पड़ी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही पिस्टल का भी रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंगलवार को रील बनाने की सनक में एक भीषण और बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, इस दौरान बेहद तेज रफ्तार से जा रही दो बाइक्स सड़क पर खड़े एक ट्रेलर में पीछे से जा टकराई। इस हादसे में एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो सगे भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल से एक पिस्टल भी पड़ी मिली है, जिसके बारे में पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है।
यह दर्दनाक हादसा मंगलवार को मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी पथरिया नेशनल हाईवे पर हुआ। जिसमें दो मोटर साइकिलों पर सवार 5 लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ, जब पल्सर 220 बाइक पर सवार तीन युवक नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, युवक जिस बाइक पर सवार थे, उसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी और साथ ही वे मोबाइल पर रील भी बना रहे थे।
रील बनाने के चक्कर में भटका ध्यान
इसी बीच उनका ध्यान भटक गया और बाइक सीधे सड़क किनारे खड़े ईंट से भरे एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। इसी दौरान पीछे से अपाचे बाइक पर सवार दो सगे भाई भी आ रहे थे, और वो भी उसी ट्रेलर से जाकर टकरा गए। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, और तीनों सड़क पर जा गिरे। पल्सर सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अपाचे में सवार दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए, उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे में दो सगे भाई हुए घायल, हालत गंभीर
घटना की जानकारी लगते ही मऊगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना में मारे गए युवकों की पहचान 17 वर्षीय उपलक्ष कोल, 22 वर्षीय अमरीश कोल और 17 वर्षीय हेमराज कोल के रूप में हुई है। ये तीनों लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला के रहने वाले थे। जबकि इस घटना में मऊगंज थाना क्षेत्र के चितपुरवा गांव के रहने वाले दो सगे भाई प्रशांत द्विवेदी और प्रदीप द्विवेदी बुरी तरह से घायल हो गए।
मौके से बरामद पिस्टल बनी पुलिस के लिए रहस्य
मौके पर एक पिस्टल भी पड़ी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही पिस्टल का भी रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह घटना उन सभी युवाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज के लिए सड़क पर रील बनाते हैं, और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर देरी से आने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि दुर्घटनास्थल से पुलिस थाना मात्र 5 किलोमीटर दूर था, फिर भी पुलिस खबर देने के घंटेभर बाद आई।
रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।