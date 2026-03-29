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कार बनी ‘मौत का पिंजरा’, डैशबोर्ड से उठी आग; लॉक दरवाजों के अंदर जिंदा जल गया 3 साल का मासूम

Mar 29, 2026 10:02 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर के सिमरोल क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। एक कार अचानक आग का गोला बन गई और उसमें फंसे साढ़े तीन साल के मासूम चिराग की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पिता अपनी कार से दोस्त की मदद करने पहुंचे थे और मासूम जिद कर उनके साथ आ गया था।

कार बनी ‘मौत का पिंजरा’, डैशबोर्ड से उठी आग; लॉक दरवाजों के अंदर जिंदा जल गया 3 साल का मासूम

मध्य प्रदेश के इंदौर के सिमरोल क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। एक कार अचानक आग का गोला बन गई और उसमें फंसे साढ़े तीन साल के मासूम चिराग की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पिता अपनी कार से दोस्त की मदद करने पहुंचे थे और मासूम जिद कर उनके साथ आ गया था।

पुलिस के अनुसार रालामंडल निवासी संजय बहेडिया शनिवार सुबह अपने मित्र मनीष की खराब डीजे गाड़ी ठीक कराने सिमरोल पहुंचे थे। तेज धूप के कारण उन्होंने बेटे चिराग को कार में बैठा दिया और खिड़कियां खोलकर बाहर काम में लग गए। करीब आधे घंटे बाद अचानक कार से धुआं और फिर लपटें उठने लगीं। शोर सुनकर पिता दौड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

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पिता की आंखों के सामने तड़पता रहा बेटा

संजय और उनके दोस्त ने कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। कांच तोड़ा गया, लेकिन तब तक आग भड़क चुकी थी। पानी और फायर एक्सटिंग्यूशर से आग बुझाई गई, मगर मासूम को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा 100 प्रतिशत तक जल चुका था।

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आगे बैठा था मासूम, शव मिला पीछे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चिराग आगे की सीट पर बैठा था, लेकिन उसका शव पिछली सीट पर मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग डैशबोर्ड से शुरू हुई और मासूम ने जान बचाने के लिए पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन लॉक दरवाजों ने उसे मौत के जाल में कैद कर लिया।

8 साल की मन्नतों के बाद हुआ था चिराग

परिजनों के अनुसार, संजय की शादी को करीब 12 साल हो चुके हैं। उनकी 10 वर्षीय बेटी मुस्कान है, जबकि बेटे चिराग का जन्म करीब 8 साल की मन्नतों के बाद हुआ था। परिवार ‘शिवा बाबा’ से की गई मन्नत उतारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया।

मां-बाप का बुरा हाल

पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मासूम का शव घर पहुंचा, पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। मां मीनू का रो-रोकर बुरा हाल है और वे बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो रही हैं। अंतिम संस्कार के दौरान पिता संजय का विलाप देख मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

पुलिस ने जांच शुरू की

मामले में सिमरोल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कुलदीप खत्री के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कार की वायरिंग, बैटरी या एसी यूनिट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी।

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रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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