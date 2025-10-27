MP में एक्टिव हुए 3 सिस्टम, लगातार 4 दिन बारिश की चेतावनी; इन जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Three systems activated in MP, rain expected for four days, Orange-Yellow alert issued in these districts
संक्षेप: सोमवार के मौसम की बात करें तो विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और बड़वानी जिलों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते दिन श्योपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई।

Mon, 27 Oct 2025 03:18 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से मॉनसून के विदा होने के बाद रविवार से प्रदेश में एकबार फिर बारिश का नया दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि देश में एक साथ तीन सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से ऐसा हो रहा है। विभाग के अनुसार पहला सिस्टम चक्रवातीय तूफान 'मोंथा' की वजह से बना है, जो कि मंगलवार रात तक पूर्वी तट पर पहुंचेगा। यह आंध्र के मछली पट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास तट से टकराएगा। इसके अलावा मध्य अरब सागर में रविवार को बना मौसमी सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। वहीं तीसरा सिस्टम पश्चिमी विक्षोभके रूप में सोमवार को उत्तरी हिमालय के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देने वाला है। जिसके चलते मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कई अन्य हिस्सों में भी जोरदार बारिश हो रही है। इसी वजह से मौसम विभाग ने 27 से 30 अक्तूबर यानी अगले चार दिनों तक मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है।

सोमवार के मौसम की बात करें तो विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और बड़वानी जिलों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन और बालाघाट जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है।

अगले चार दिन किन जिलों में बिगड़ेगा मौसम

27 अक्तूबर (सोमवार) को मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, इस दौरान यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जबकि, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, शाजापुर, देवास, खरगोन, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी और जबलपुर जिलों के लिए तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

28 अक्तूबर (मंगलवार) के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेशभर में गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

29 अक्तूबर (बुधवार) को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सिंगरौली, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि राज्य के बाकी सभी जिलों में गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

30 अक्तूबर (गुरुवार) को मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य सभी जिलों में गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

बीते दिन कहां गिरा सबसे ज्यादा पानी, कौन सा शहर रहा सबसे गर्म-ठंडा

सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो बीते दिन प्रदेश के चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा 55.4 मिमी पानी श्योपुर में गिरा, इसके बाद 45 मिमी बारिश बैतूल के घोड़ाडोंगरी में दर्ज की गई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस नौगांव (छतरपुर) में दर्ज किया गया।

वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)

श्योपुर 55.4 मिमी, घोड़‌ाडोंगरी 45 मिमी, खातेगांव 45 मिमी, बिछिया 39.8 मिमी, पचमढ़ी 39.7 मिमी, शाहपुर 36 मिमी, पाटी 35 मिमी, बैतूल 34.4 मिमी, जोबट 33 मिमी, बिरसा 33 मिमी, कुक्षी 33 मिमी, उदयगढ़ 30.4 मिमी, बाग 30 मिमी, सीहोर 30 मिमी, खिरकिया 28.2 मिमी, बेनीबारी 26.4 मिमी, बैहर 26 मिमी, गोगावां 26 मिमी, पानसेमल 25.6 मिमी, कोतमा 25 मिमी, निवाली 25 मिमी, चौराई 24 मिमी, मलाजखंड 23.4 मिमी, चंदेरी 23 मिमी, कालापीपल 23 मिमी, हरदा 22.6 मिमी, कन्नौद 22 मिमी, दही 22 मिमी, मोहगांव 21.3 मिमी, राणापुर 21.1 मिमी, सौंडवा 21 मिमी, हटपिपल्या 21 मिमी, जयसिंहनगर 21 मिमी, अमरवाड़ा 20.2 मिमी, केवलारी 20.2 मिमी, शुजालपुर 20 मिमी, अंजड़ 19.3 मिमी, इछावर 19 मिमी, नसरुल्लागंज 19 मिमी, अलिराजपुर 18 मिमी, चिचोली 18 मिमी, निसारपुर 18 मिमी, घुघरी 18 मिमी, भाभरा 16.4 मिमी, मनावर 16 मिमी, झाबुआ 16 मिमी, टिमरनी 15.2 मिमी, सोहागपुर-शहडोल 15 मिमी, बड़ौदा 15 मिमी, हातोड़ 14.5 मिमी, सेंधवा 14 मिमी, गंधवानी 14 मिमी, बड़वाह 14 मिमी, बनखेड़ी 13.5 मिमी, कुंडम 13.4 मिमी, सिवनी मालवा 13 मिमी, सुल्तानपुर 13 मिमी, रहटगाँव 12.4 मिमी, डोलरिया 12.4 मिमी, केसली 12.2 मिमी, मवई 12 मिमी, खचरौद 12 मिमी, तराना 12 मिमी, देपालपुर 11.8 मिमी, बैरसिया 11.1 मिमी, राजपुर 11 मिमी, देवास 11 मिमी, धरमपुरी तप्पा 11 मिमी, मझगांव 11 मिमी, कराहल 11 मिमी, पलेरा 11 मिमी, कोलार 10.4 मिमी, नालछा 10.4 मिमी, नर्मदापुरम 10.1 मिमी, कट्ठीवाड़ा 10 मिमी, बागली 10 मिमी, सरदारपुर 10 मिमी, गोटेगांव 10 मिमी, रतलाम 10 मिमी, बुधनी 10 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर इससे कम पानी गिरा।

कहां बना कौन सा सिस्टम?

चक्रवातीय तूफान 'मोंथा' बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और संलग्न पश्चिम-मध्य में चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 520 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 570 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 600 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 750 किलोमीटर दक्षिण और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से 850 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इसके उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए, इसके 28 अक्टूबर की शाम/रात के दौरान काकीनाडा के आसपास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच एक गंभीर चक्रवातीय तूफान के रूप में (अधिकतम निरंतर हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटा से लेकर 110 किमी प्रति घंटा) आंध्र प्रदेश तट को पार करने की बहुत संभावना है।

