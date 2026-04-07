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उज्जैन में तीन मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिरी, वीडियो में देखें मंजर

Apr 07, 2026 09:44 am ISTGaurav Kala एएनआई, उज्जैन
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उज्जैन में एक बड़ा हादसा टल गया। तीन मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिर गई। गनीमत रही कि इमारत में कोई नहीं था। इस घटना का मंजर सामने आया है।

उज्जैन में तीन मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिरी, वीडियो में देखें मंजर

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब धाबा रोड स्थित गेबी हनुमान मंदिर के पास एक तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

उज्जैन नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर संतोष टैगोर के मुताबिक, यह मकान पहले से जर्जर स्थिति में था और प्रशासन ने इसे चिन्हित कर दोपहर में ही बैरिकेडिंग करवा दी थी। एहतियात के तौर पर मकान को खाली भी करा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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इस घटना का खौफनाक मंजर सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पानी जमा होने से मकान की नींव कमजोर

उन्होंने बताया कि जब प्रशासन की टीम इमारत को गिराने की प्रक्रिया में जुटी थी, उसी दौरान यह अचानक ढह गई। पहले से ही इलाके को खाली करा लेने के कारण कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं, मकान मालिक मनोज भवसार ने बताया कि घटना शाम करीब 6 बजे हुई। उनके अनुसार, नाले की अत्यधिक खुदाई और लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ।

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प्रभावित परिवार को मदद

घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मकान खाली नहीं कराया जाता, तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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