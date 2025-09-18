Three people died in a accident during preparations for CM Mohan Yadav program in MP MP में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा, 3 की मौत और 3 घायल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Three people died in a accident during preparations for CM Mohan Yadav program in MP

MP में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा, 3 की मौत और 3 घायल

मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। सीधी में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान वहीं दर्दनाक हादसा हो गया। टेंट का समान लिए खड़े एक ट्रक से बोलेरो टकरा गई, जिससे लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रीवाThu, 18 Sep 2025 10:42 PM
share Share
Follow Us on
MP में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा, 3 की मौत और 3 घायल

मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। सीधी में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान वहीं दर्दनाक हादसा हो गया। टेंट का समान लिए खड़े एक ट्रक से बोलेरो टकरा गई, जिससे लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के सीधी में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो एक खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। घटना सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे पर हुई, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी। ट्रक में टेंट का सामान रखा था, उसी दौरान बोलेरो उससे आकर टकरा गई।

यह हादसा बहरी थाना क्षेत्र के सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 में गुरुवार की रात करीब 7: 30 बजे हुआ है। सीधी में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रस्तावित दौरा है। इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर टेंट का सामन लिए एक ट्रक खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो उससे आकर सीधे टकरा गई।

इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रुप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में टेंट उतार रहे एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 मृतक बहरी क्षेत्र के जेटुला गांव के रहने वाले बोलेरो सवार हैं। बोलेरो बहरी से जेटुला गांव जा रहा था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित भाजपा सांसद भी अस्पताल पहुंच गए और घायलों का हाल चाल जानने के साथ ही घटना के प्रति दुख जताया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

रिपोर्टः सादाब सिद्दीकी

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|