MP में दर्दनाक हादसा, घर में सो रहे लोगों पर रेत से भरा ट्रक पलटा; पति-पत्नी और बेटी की मौत
मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर के उपर पलट गया। इस हादसे में घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया।
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार तड़के रेत से लदा एक ट्रक घर पर पलट जाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कालीदेवी थाने के प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतीपुरा गांव के पास चोरन माता घाट के पास हुई। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक ने ढलान पर वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह एक घर पर पलट गया।
अधिकारी ने बताया कि घर में सो रहे 35 साल के देसिंह मेड़ा, 27 साल की उनकी पत्नी रमीला और 7 साल की उनकी बेटी आरोही की कुचलकर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ट्रक छोटा उदयपुर से रेत लेकर राजगढ़ जा रहा था। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया।